Endnu et smittetilfælde på plejecenter

Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor givet Ringsted Kommune et straks påbud med skærpede besøgsrestriktioner til følge fra i dag fredag d. 29. januar.

- Det betyder, at det kun er den nærmeste pårørende, der må besøge plejecenteret, indtil vi får hævet det påbud, der faldt i går, siger Alice Morsbøl, social- og sundhedscenterchef i Ringsted Kommune, om besøgsrestriktionerne, der udover besøg af nærmeste pårørende også omfatter besøg ved kritiske situationer under hensyn til gældende retningslinjer.

Uændret situation på KLC

Mens Solbakken oplever nyt smittetilfælde, er situationen på plejecentret Knud Lavard Centret uændret.

Siden tirsdag er der ikke flere smittetilfælde end de ni medarbejdere og to beboere, der blev testet positiv.

- Jeg hører, at enkelte medarbejdere er ved at være raske og klar til at vende tilbage på arbejde. KLC fortsætter dog med at være lukket ned, indtil der ikke er flere flere smittede, slutter Alice Morsbøl.