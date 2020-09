Se billedserie Det var på vejen langs bankerne, at Hans Ladegaard Morrissons cykel pludselig forsvandt under ham, fordi stenene var glatte. Der var heldigvis ikke tæt med biler den dag, som på billedet her fra i sommer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Endnu en cyklist kom galt af sted på grund af glat belægning

Ringsted - 12. september 2020 kl. 08:27 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilisten bagved var heldigvis opmærksom. Ellers kunne det være gået meget galt, den dag Hans Ladegaard Morrison cyklede i Ringsted fra Torvet langs bankvejen og rundt i hårnålesvinget.

- Det var en lørdag eftermiddag. Da jeg skulle dreje nedad mod Søgade, forsvandt cyklen simpelt hen under mig. Så glat var det. Jeg kurede cirka fem meter langs kantstenen. Cyklen gled også og stoppede først, der hvor brostenene stopper ud for porten ind til »Børsen«. Det var så glat, så jeg slog mig faktisk ikke. Jeg gled bare, fortæller Hans Ladegaard Morrison.

Han er dermed endnu én i rækken af cyklister, som i flere omgange i DAGBLADET Ringsted og på sn.dk har kritiseret, at belægningerne er alt for farlige for de cyklende.

Hans Ladegaard Morrison mener, at belægningen har alt for lav friktion, siden den er så glat.

Han ved i bogstavelig forstand meget om, hvordan friktion er, når den kører på skinner.

- Jeg er lokomotivfører. Derfor skal jeg vide meget om friktionen mellem togets hjul og skinnerne. Når for eksempel det regner, og når pollen begynder at falde på skinnerne, er der nedsat friktion.

- Man kan sammenligne det med, at man sætter en 5-krone på højkant på et bord og triller den. Så lidt friktion er der mellem hjul og skinner. Derfor burde der være meget mere greb mellem mønstrede gummidæk på en cykel og vejbelægninger, forklarer Hans Ladegaard Morrison.

Han er ikke vejingeniør eller brolægger, så efter styrtet gik han på nettet for at prøve at undersøge, hvordan det egentlig er med friktioner på vejene.

- Jeg tvivler på, om der er lavet en friktionstest af belægningerne på Torvet. Sådan som både jeg og min cykel gled, tyder det på, at belægningen har en lav friktion. Jeg skrev derfor til kommunen og spurgte, om der var lavet sådan en friktionstest forud for omlægningen af Torvet, men jeg har aldrig fået svar, siger Hans Ladegaard Morrison.

Det tyder på, at hans henvendelse er druknet et sted i mailkosmos.

Teknisk direktør Mette Jeppesen har undersøgt sagen, siden DAGBLADET kontaktede hende torsdag.

- Jeg er ikke bekendt med en henvendelse fra Hans Ladegaard Morrison. Jeg vil opfordre ham til at sende den igen, siger Mette Jeppesen.

Hun er tiltrådt længe efter, at Torvet og sidevejenes belægning blev vedtaget, og skal derfor undersøge sagen nærmere for at få afklaret spørgsmålet, om der blev lavet en friktionstest.

