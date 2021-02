Leder af Knud Lavard Centret John Lagoni kan glæde sig over, at der ikke længere er coronasmittede på plejecenteret. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Endelig sker det: Besøgsforbud ophæves

Ringsted - 16. februar 2021 kl. 11:41 Af Ulla Jensen

Der er gode nyheder til beboerne på Ringsted Kommunes plejecentre´.

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet påbuddet om besøgsforbud på plejecentret Knud Lavard Centret. Et forbud, der har gjort opholdet på plejecentret til en ekstra ensom affære.

Besøgspåbuddet blev udstedt som midlertidig corona-restriktion af Styrelsen for Patientsikkerhed den 22. december.

Et tilsvarende besøgsforbud blev den 8. februar ophævet for Solbakken, et andet af kommunens plejecentre.

Alle tre plejecentre i Ringsted Kommune er dermed alene omfattet af de almindelige besøgsrestriktioner, som dog stadig kræver særlige hensyn ved besøg, herunder afstand, håndsprit og udluftning med videre.

Ophævelsen af besøgsforbuddet på Knud Lavard Centret kommer efter, at der ved den seneste runde af test ikke blev fundet nogen beboere eller medarbejdere, der er konstateret smittet med Covid-19.

En lysere fremtid Efter en omfattende vaccinationsrunde, går de ældre beboere efter alt at dømme lidt lysere tider i møde.

Det håber formanden for Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune Benny Christensen (S) i hvert fald.

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddet om et midlertidigt besøgsforbud på Knud Lavard Centret, fordi det er et tegn på, at det går den rigtige vej, siger han.

Men det har været en udfordrende tid for alle, pointerer formanden:

- Det har været en hård periode for alle - både beboere, pårørende og de ansatte på vores plejecentre - og det vil de nok være lidt endnu. Men alle har forsøgt at tackle restriktioner og de pludselige ændringer med smil på læben og tålmodighed, selv om det ikke altid har været let. Så jeg vil gerne sige tak til alle for parter for at udvise fleksibilitet, så vi sammen kan komme bedst muligt igennem den her tid.

Med ophævelsen af det midlertidige påbud på Knud Lavard Centret er alle tre plejecentre i Ringsted Kommune nu blot underlagt de almindelige besøgsrestriktioner.

Pårørende er velkomne til at kontakte personalet på det enkelte plejecenter, hvis de er i tvivl om, hvordan de kan besøge centret.