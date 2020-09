Robert Vingaa, formand i Ringsted Antenneforening. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Endelig ro i omstridt antenneforening: Vi er i en positiv situation

Ringsteds største forening, Ringsted Antenneforening, har valgt at aflyse aftenens generalforsamling på grund af corona. Det sker efter en stabil periode uden den kritik, foreningen ellers oplevede i begyndelsen af året.

Ringsted - 22. september 2020 kl. 14:09 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

- Vi har givet alle vores medlemmer mulighed for at indsende forslag, men der er ikke kommet et eneste. Sådan siger Robert Vingaa, formand i Ringsted Antenneforening, der skulle have afholdt generalforsamling i aften, men på grund af de nyeste coronarestriktioner og en medlemsskare til den ældre side har aflyst. Robert Vingaa forsikrer, at foreningen intet har at vinde ved at aflyse, for som han siger: - Der er langt om længe faldet ro på, siger han.

Kurrer på tråden Der har ellers været mange kurrer på tråden det seneste år i Ringsted Antenneforening. Der var balladen om Yousee, der sparkede Discovery Channels programmer til hjørne, og som gjorde, at antenneforeningen trak stikket og skiftede til Canal Digital. Og så var der alle de andre problemer, der viste sig i form af svingende internet og signalfejl. - De udfordringer har vi sådan set stadig, og vi får ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke har noget signal, fordi et kabel er gravet over, siger Robert Vingaa, der selv har købt sig en spade, så han kan hjælpe til, når skaden er sket. -

- Vi forsøger at gøre noget ved det lige så snart, vi ved det. Men det er meget svært at hive penge op af lommen på dem, der gør det.

Det meste er på plads Han mener dog, at langt det meste er faldet på plads efter årsskiftets mange ændringer: - Vi har hele vejen igennem haft et stærkt fokus på internethastighed og pixelering. De fleste har fundet ud af, at vi har fibernet og kan levere de hurtige hastigheder til en konkurrencedygtig pris, siger Robert Vingaa, der er positiv stemt trods den shitstorm, enkelte medlemmer trak antenneforeningen ud i for et halvt år siden. - Vi er i en positiv situation, hvor vi har vundet Brohuset og Mariehaven (boligprojekter, red.). Det er mærkbart lettere at være totalleverandør, og vi er i gang med at byde på andre boligprojekter, så vi er sikre på at være med i fremtiden.

Gode ting i støbeskeen I det hele taget ser Robert Vingaa frem til det næste år, som han ifølge vedtægterne skal bestride som formand: - Vi har mange gode ting i støbeskeen, ikke bare i boligforeninger, men også hvordan vi kan brede det mere ud. Vi har bredbånd, tv og mobiltelefoni, og nu tænker vi stærkt på også at føje sikkerhedsudstyr til porteføljen, siger han og slutter: - Så at vi vælger at aflyse, er kun et spørgsmål om respekt og hensyn til vores medlemmer og den situation, vi som samfund desværre står i lige nu.