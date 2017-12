Foto: Christian Mikkelsen

Endelig lønstigning til byrådspolitikere

Ringsted - 11. december 2017

Der er udsigt til en væsentlig lønstigning, når de genvalgte politikere for alvor sætter sig til rette i byrådssalen efter nytår. Et år med ekstraordinær lønmæssig smalkost afløses af en normalisering af politikernes lønniveau i forhold til landets andre kommuner.

Den samlede pose penge, som kommunen udbetaler til de 21 politikere, lyder på 4.838.403,86 kroner om året. Borgmesteren får næsten 900.000 kroner årligt, mens de 20 andre medlemmer af byrådet får 91.487 kroner om året.

Derudover får de forskellige politikere en række tillæg for at sidde i et udvalg eller være formand for et udvalg.

De folkevalgte får løn af kommunen, fordi kommunalpolitik er hårdt arbejde.

- Vi giver dem først og fremmest løn, fordi det er et stort arbejde. De ligger over 20 timer om ugen i gennemsnitlig arbejdstid, så det er egentlig bare en kompensation for det arbejde. Formålet er, at de skal få tid til politik, fortæller kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Hvorvidt politikerne skal have løn er en holdningsmæssig diskussion, forklarer Roger Buch. Nogle mener, at de skal have mere i løn, da det vil tiltrække bedre politikere. Andre mener, at politik er en hobby eller interesse, og at skatteborgerne derfor ikke skal betale for, at nogle bestemte personer kan dyrke en personlig interesse.

Hvorvidt lønnen er rimelig er endnu en diskussion.

- Individuelt er det svært. For der er nogle, der knokler mere end andre. De kommer til alle møderne og forbereder sig meget grundigt. For de meget flittige er lønnen nok i underkanten, mens det for de mere magelige er det måske en rigtig fin timeløn, siger Roger Buch.