Endelig kan man igen spise frokost med alle sine kolleger på Plastmo og ACO

Ringsted - 01. september 2021

Mandag var en stor dag for Plastmo og ACO i Ringsted. For første gang i halvandet år fik samtlige medarbejdere lov til at vende fysisk tilbage på deres arbejdsplads.

Plastmos administrerende direktør Maziar Poursham glæder sig over, at det igen virker forsvarligt at få alle medarbejdere fysisk tilbage i Plastmo og ACOs kontorer og produktionslokaler på Odinsvej. Han er dog stadig meget spændt på, om det er slut med at indføre restriktioner for at holde Covid-19 for døren.

- Det er jo lidt et eksperiment, for vi ved ikke, hvad der nu kommer til at ske. Vi har snakket om, at vi skal have en nødplan klar, hvis en eller flere af vores medarbejdere bliver smittet med corona. Det er jo meget vigtigt for os, at vi kan holde produktionen i gang, påpeger han.

Den administrerende direktør har været i kontakt med flere af sine udenlandske chefkolleger, og de har alle meldt tilbage, at det endnu er for tidligt i deres lande at få alle medarbejdere tilbage på arbejdspladsen, fordi der fortsat er et højt antal coronasmittede.

Medarbejdere er delte En af de medarbejdere, som har glædet sig rigtig meget til at få lov til at komme fysisk på arbejde hver eneste dag, er Preben Dalgaard fra økonomiafdelingen i ACO Nordic Group, der udover Plastmo også tæller ACO Nordic og ACO Danmark.

- Jeg har virkelig lidt under coronarestriktionerne, hvor jeg har arbejdet to eller tre dage hjemme hver uge. Det passer mig langt bedre at møde ind på arbejdspladsen, for jeg har savnet det sociale samvær med mine kolleger. Jeg har også savnet den dynamik, som man skaber, når man arbejder i samme kontor. Der bliver tabt nogle informationer på gulvet, når al information skal deles via mail og teams, siger Preben Dalgaard.

Han bor i Ringsted og har været ansat på arbejdspladsen i 13 år.

- Det er bare dejligt at se alle igen i dag. Endelig nåede vi frem til den udløbsdato for coronarestriktionerne, som jeg har gået og ventet på, tilføjer han.

Knap så begejstret er Christina Falkenberg, som arbejder med export sales i Plastmo. Hun har omvendt nydt at kunne arbejde hjemme i en længere periode.

- Det har givet en meget bedre work-life balance for mig. Det skyldes i høj grad, at jeg har to børn i henholdsvis 0. og 9. klasse. Det har givet vores familie en stor fleksibilitet og givet større mulighed for samvær med børnene, når det har passet ind i deres program, forklarer hun.

Hun skal derfor nu have et møde med sin chef for at finde ud af, om der også fremover kan blive mulighed for at arbejde hjemm nogle dage om ugen.

- Jeg er overbevist om, at muligheden for hjemmearbejde bliver draget ind i kommende lønforhandlinger på arbejdspladserne, for det giver bare så meget mere ro i hverdagen for børnefamilier, hvis forældrene kan arbejde hjemme nogle dage om ugen, siger Christina Falkenberg, der bor i Greve, og derfor også har sparet en del transporttid under coronanedlukningen.