En vandrig oase venter forude

Af Ulla Jensen En gruppe på omkring 40 mennesker stimlede onsdag aften sammen på Bjergbakken for at høre om første og nordligste etape af Ådalsprojektet, som er skitseret i helhedsplanen for området. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Udsigten var uforlignelig i aftensolen. Måske kunne det i varmedisen være lidt svært at forestille sig den store dal delvist fyldt med vand, sådan som Ringsted Forsyning planlægger, at den skal være, når fremtidens voldsomme vejrlig sender kaskader af regnvand fra bymidten og ned i ådalen. Efter ophold i regnvandsbassinerne vil vandet gradvist løbe ud i åen.

Både Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning var repræsenteret. Ingeniør Holger Petersen, der er lejet ind fra det rådgivende ingeniørfirma Niras deltog også. Han forklarede, at der skal etablere et større regnvandsbassin foruden de to såkaldte forbassiner, der allerede findes i ådalen. Men det bliver ikke et kedeligt indhegnet firkantet bassin:

- Vi prøver at efterligne den eksisterende natur ved at grave så lidt som muligt, så vi kan tilgodese den smukke natur, der er herude, sagde Holger Petersen.

Der skal flyttes store mængder jord i bunden af dalen. På en planche kunne man se, hvordan vandet herefter ville fordele sig i dalen alt efter regnmængderne. Først i forbassiner, hvor der vil ske en rensning af grus og sten, der vil falde til bunds, og derefter i det store bassin, hvor der vil ske en yderligere rensning af vandet, inden det løber i åen.

For at sikre sig, at åen nu også kan bære de voldsomme vandmængder, har Ringsted Kommune undersøgt åen og vegetationen omkring åen behørigt:

- Vi har i forbindelse med helhedsplanen lavet en helt masse undersøgelser af flora og fauna, Vi har undersøgt, hvor robust åen er og hvor meget vand, den kan tåle. Vi har opmålt åen for at se, hvad niveauet er, forklarede projektleder på Ådalsprojektet i Ringsted Forsyning Pernille Kimmbech.

Ståle Ullestad fra Ringsted Kommune fortalte om de mere rekreative glæder, der venter de lokale og andre borgere i Ringsted Kommune.

Ved parkeringspladsen, der ligger ved Havemøllevej vil der blive opsat fitnessredskaber og et toilet.

I forlængelse af adgangsstien mod nord vil der blive opstillet et fugletårn, hvorfra man bedre kan nyde de mange fuglearter, der finder vej til området.

Ståle Ullestad understregede, at man fortsat vil kunne møde græssende dyr i dalen, nogle steder bag indhegning.

Stiforløbet fra Bjergbakken til Ådalen vil bestå af en hovedsti, der er mindre stejl og mere handicapvenlig, end de, der findes i dag. Derudover vil der - som i dag - være trampestier flere steder.

En planlagt bro over åen bliver i første omgang ikke realiseret. Det gør en tidligere planlagt svævebane heller ikke.