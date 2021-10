Se billedserie Det storstilede torveprojekt var et stort diskussionsemne i den kommunale valgkamp i 2017. Konservatives massive modstand mod projektet gav dem et flot valg og tre mandater i byrådet. Nu mangler man kun de sidste detaljer på den nye cafebygning med offentlige toiletter, så projektet ventes ikke at få betydning for udfaldet af kommunalvalget denne gang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

En spændende valgaften venter

Ringsted - 10. oktober 2021 kl. 08:58 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fik ved seneste kommunalvalg tre mandater hver i Ringsted Kommune. Det var en afgørende årsag til, at den siddende Venstre-borgmester Henrik Hvidesten kunne bevare borgmesterposten.

Her fire år senere får Henrik Hvidesten igen brug for opbakning fra de to partier, hvis han skal sikre sig en tredje periode i spidsen for Ringsted Kommune.

Venstre har i den nuværende byrådsperiode seks medlemmer af byrådet og med moderat vælgertilslutning landspolitisk, er det langt fra givet, at partiet vil opleve fremgang lokalt i Ringsted Kommune, selv om borgmester Henrik Hvidesten efter en ny stabil periode må forventes at få et flot personligt stemmetal. Ved seneste valg i 2017 blev han topscorer med 2734 stemmer. Partiet måtte dog notere en tilbagegang på 2,6 procent. Dermed var partiet med 26,6 procent af stemmerne kun marginalt større end Socialdemokratiet, der fik 24,8 procent, hvilket var en lille fremgang på 0,7 procent. Derfor er det værd at holde øje med hvilket parti, der bliver størst ved valget 16. november.

Chancen for at Venstre får fremgang bliver ikke styrket af, at partiet har haft svært ved at finde nye stemmeslugere på partiets lokale opstillingsliste, der tæller ni mænd og to kvinder i skikkelse af de uprøvede politikere Jette Nygaard og Isabel Nielsen.

Fem af de nuværende byrådsmedlemmer genopstiller. Kun Line Lynnerup har valgt at tage en pause fra lokalpolitik.

DF er presset Dansk Folkeparti fik som nævnt tre mandater ved sidste kommunalvalg i Ringsted, men den succes kan blive svær at gentage.

Partiet må nemlig tage afsked med både Per og Daniel Nørhave, der ikke genopstiller. Desuden er Tina-Mia Eriksen undervejs i valgperioden skiftet til Det Konservative Folkeparti, fordi hun kom på kant med Nørhave-familien, som indtil for nylig også bestred lokalformandsposten i skikkelse af Jeanie Nørhave.

I betragtning af at Dansk Folkeparti også er i krise på den landspolitiske scene står de nye frontfigurer i lokalforeningen i Ringsted, spidskandidat Lotte Birkestrøm og lokalformand Ulrik Riis, over for en meget svær opgave.

Afgangen af markante profiler hos DF er med til at åbne muligheden for et borgmesterskifte i Ringsted Kommune, hvis Socialdemokratiet formår at lokke DF-vælgere over til sig.

Rød bølge fra borgen Samtidig kan det forventes, at Socialdemokratiets fremmarch på Christiansborg også vil smitte positivt af på stemmetallet i Ringsted Kommune.

Spidskandidat Per Flor skal søge at forbedre sit personlige stemmetal. I 2013 fik han 238 personlige stemmer, mens han som partiets spidskandidat i 2017 fik 1036 stemmer.

Partiet stiller med 13 kandidater fordelt på fem kvinder og otte mænd. Alle de fem nuværende byrådsmedlemmer genopstiller og de må forventes at skulle kæmpe om pladserne i byrådet med Sine Reffstrup, Mette Lundgaard Hansen og lokalformand Svend-Erik Jakobsen

Konservative i offensiven Hos Konservative har der også været gang i svingdøren, efter partiet fik et historisk flot valg i 2017.

Hele tre mandater blev det til ved den lejlighed, men glæden blev vendt til frustration, da først Lars Tegl Rasmussen og siden stemmesluger Finn Andersen forlod partiet, fordi de begge var utilfredse med den politiske linje.

Førstnævnte stiftede Ringstedlisten, mens Finn Andersen valgte at skifte til Kristendemokraterne. Det efterlod unge Andreas Karlsen med en kæmpe opgave, som han dog i samarbejde med sit politiske bagland har formået at løfte frem mod valget 16. november, hvor han udover at være spidskandidat også har udnævnt sig selv som kandidat til borgmesterposten.

Undervejs har han fået tilgang af Tina-Mia Eriksen i byrådet og samtidig er det lykkedes at få tilsagn fra nye spændende kandidater til kommunalvalget. Det gælder blandt andet erhvervsmanden Renè Lund Sørensen, iværksætter Susanne Cornelius, den selvstændige Thomas Vangsaa og sygeplejerske Pia Thøgersen.

I alt er der 18 kandidater på den Konservative liste fordelt med ni kvinder og ni mænd.

Meget tyder på, at partiet vil være i stand til at gentage valgsuccesen fra 2017 og måske endda udvide med et mandat, hvis det lykkes for partiet at erobre vælgere fra eksempelvis Dansk Folkeparti og Venstre og få gavn af valgforbundet med Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Hvor mange kommer ind Enhedslisten nød netop godt af et valgforbund ved valget i 2017, hvor man samlet fik 998 stemmer, hvilket var 23 flere end SF. Det udløste et ekstra mandat, så Jan Jakobsen kunne støtte Henrik Kjær i byrådsarbejdet.

Jan Jakobsen måtte for nylig trække sig på grund af sygdom. I stedet er Mona Musse kommet ind i byrådet og hun kan dermed nå at hente værdifuld erfaring frem mod valget, hvor hun har en realistisk chance for at blive valgt ind sammen med spidskandidat Henrik Kjær.

SF ser også ud til at genvinde deres enlige mandat, som Britta Nielsen har fået efter de seneste to kommunalvalg.

Spørgsmålet er så, hvor mange af de øvrige partier, der kommer ind?

Radikale Venstre har haft store landspolitiske udfordringer og fik ved seneste kommunalvalg 866 stemmer, hvilket var 175 færre end ved valget i 2013. Den udvikling skal stoppes, hvis den nuværende formand for Teknik- og Miljøudvalget Torben Lollike skal opnå genvalg.

Kristendemokraterne skal satse på, at Finn Andersen kan sikre partiet et mandat via sin trofaste vælgerskare i landområderne. Spørgsmålet er, hvor meget det betyder for vælgerne, at det nu ikke er Konservative eller Venstre, som de støtter, når de stemmer personligt på den aktive pensionerede skolelærer fra Fjellebro-Kværkebyegnen?

Og hvem får størst gavn af valgforbundet mellem Kristendemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti?

Nye Borgerlige har succes på landsplan og den tendens kan smitte af lokalt, hvor spidskandidat Claus Bedemann skal forsøge at få stemmer nok til at komme i Ringsted Byråd for første gang.

Samme nationale succes kan Liberal Alliances Henrik Thomsen ikke nyde godt af, så der venter et hårdt stykke arbejde lokalt for at skaffe nok stemmer til en plads i byrådet.

Ringstedlisten nedlægger sig selv i forbindelse med at stifter Lars Tegl Rasmussen flytter til Fyn her sidst på året.

Der bliver dog en liste på stemmesedlen i det Kent Nielsen stiller op for Frihedslisten