Foto: Per Christensen

En del af den kommende naturpark skal bestå af beskyttet natur. Her er det Kværkeby Fuglereservat, der er afbilledet. Per Christensen

En ommer: Enhedslisten kræver grønne foreninger i naturparkudvalg

- Vi er ikke ude på at lave konflikt omkring det her. Vi er bare ude på at gøre udvalget bredere og bedre.

Sådan siger Henrik Kjær, medlem af Ringsted Byråd for Enhedslisten , efter partiet mandag var med til at få pillet et punkt af byrådets dagsorden.