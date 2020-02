Skjoldnæsholm golfklub er sat til salg for 24.950.000 kroner - det er Ebbe Larsen fra erhvervsmæglerne Nordicals Sjælland i Slagelse, der står for salget. Foto: Thomas Olsen

En ny begyndelse for stor golfklub

Skjoldenæsholm Golfklub er sat til salg for en sjettedel af, hvad den ildestedte golfklub har kostet at etablere. Erhvervsmægler Ebbe Larsen ser salget som en ny begyndelse.

Ja, at Ebbe Larsen altid har det nødvendige golfudstyr liggende i jakkelommen, vidner bare om, at erhvervsmægleren fra Nordicals Sjælland er godt inde i den store sportsgren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her