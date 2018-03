En ny 10. klasse sættes på pause

Omkring 150 elever er lige nu testpersoner for at gå i 10. klasse på ZBC i Næstved.

Som avisen og sn.dk beskrev lørdag tilbyder ZBC at overtage driften af 10. klassecentret ud fra en grundtanke om, at 10. klasse skal være en målrettet begyndelse på en ungdomsuddannelse fremfor en afslutning på mange år i grundskolen.

- Vi mener selvfølgelig, at vi allerede har et godt 10. klassetilbud, som Sorø Kommune også er glad for, men vi er bestemt åbne overfor ZBC.

Personligt synes jeg, det giver rigtig god mening, at elever i 10. klasse får en daglig gang mellem eleverne på ZBC. Vores beslutning om at genoptage sagen i 2019 er alene baseret på, at vi gerne vil have et større erfaringsgrundlag at beslutte os efter, siger Klaus Hansen.