Se billedserie Mange af parret aftener er gået med at arbejde på børnenes sager og se dokumenterne igennem. Betina og Claus Billenberg Brinks erfaring er, at de har været nødt til at kende sagerne bedre en kommunen og lægge pres på, så sagsbehandlingerne ikke stod i stampe.

En kommune med to verdener

Ringsted - 20. december 2017 kl. 09:46 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er himmelråbende forskel på den forståelse og medinddragelse forældre oplever, når deres børns sag skifter fra Børne- og Familierådgivningen til Ungeenheden i Ringsted Kommune. Det er i hvert fald erfaringen hos Betina og Claus Billenberg Brink, hvis to ældste børn er i gang med et skifte.

Allerede ved første telefonsamtale mærkede forældreparret en klar forandring.

- Det var helt anderledes, end det vi var vant til. Vi blev mødt med venlighed og forståelse. Det kom helt bag på os. Vi har gennem seks år haft kontakt til Børne- og Familierådgivningen, hvor vi var vant til ikke at blive lyttet til eller brugt som ressource, siger Claus Billenberg Brink, der halvanden måned inde i brobygningen mellem de to kommunale enheder oplever at blive inddraget i sagsbehandling, ligesom eksterne samarbejdspartnere også har noget at sige.

Det står i skarp kontrast til erfaringerne med handicapteamet i Børne- og Familierådgivningen.

I efteråret 2014 blev Betina og Claus Billenberg Brink anbefalet at få deres ældste barn anbragt uden for hjemmet. Det var stik imod deres eget ønske - et ønske som blev bakket op af »solide samarbejdspartnere med mere end 25 år erfaringen inden for psykiatri«.

- Vi oplevede en mistroisk og bedrevidende afdeling, som ville tvangsfjerne vores barn på et uoplyst grundlag. Vi havde snakket med tre eksperter, som anbefalede, at vores barn blev hos os. Da vi spurgte kommunen, hvilke informationer de havde indhentet fra samarbejdspartnere i deres afgørelse, var svaret »ingen«. Det skulle de nok selv finde ud af, fortæller Claus Billenberg Brink, der klagede over afgørelsen, som derefter blev ændret.

Men truslen satte sine spor.

Kræfterne slap op hos Betina, som blev sygemeldt med stressbelastninger og fik diagnoserne ptsd og panikangst. De sidste to år har hun været i traumebehandling.

Hun fortæller, at hun den dag i dag stadig går i panik og får hjertebanken og åndedrætsbesvær, når hun nærmer sig Hækkerupvej, hvor Børne- og Familieafdelingen holder til.

Efter skiftet til Ungeenheden både tror og håber parret på bedre støtte til deres to ældste børn, som begge har særlige behov.

Men forældreparret undrer sig over, at to afdelinger, der sidder med ens områder, kan være så forskellige.

