En knallert - mange bøder

Ringsted - 26. august 2020 kl. 13:58

Føreren snøvlede mistænkeligt, passageren måtte slet ikke være der, motoren var fiflet. Der var meget galt, da en politipatrulje klokken 17.35 tirsdag endelig efter et uheld fik standset en knallert på Rørsangervej i Ringsted.

Knallertkøreren tiltrak sig i første omgang politiets opmærksomhed, fordi han havde en passager bagpå, og derfor ville politiet tale med ham.

- I forbindelse med standsningen stødte knallerten og patruljebilen sammen, inden knallertkøreren endte inde i en have. Ingen kom til skade ved uheldet. Føreren af knallerten var en 21-årig mand fra Ringsted, der medbragte en 27-årig kvinde fra Ringsted som passager, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Udover at køre ulovligt to på en knallert, talte den 21-årige fører snøvlende. Han blev derfor testet for narko, hvilket gav anledning til at anholde ham, sigte ham for narkokørsel og tage ham med til udtagning af en blodprøve.

Men der var mere galt. Knallerten klarede heller ikke et tjek af topfarten. Den var for stor, så der ryger en sigtelse for at fifle med motoren oven i sigtelserne for narkokørsel med ulovlig passager på en knallert, der så i øvrigt heller ikke havde nummerplade på.

Den 27-årige kvinde blev sigtet for at være passager, og begge kan derfor forvente at høre mere fra politiet senere.

Desuden må de tage bussen eller gå. Politiet tog nemlig knallerten med til nærmere undersøgelser.