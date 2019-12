En frustreret fars farvel til sin datter: Stofferne flyder i Ringsted

Han er far til en pige på 15 år, hvis hjerte gik amok efter at have byttet sin Macbook-computer for 50 gram amfetamin. »Nogle vil nok mene, at det er min egen skyld, men stofferne flyder i Ringsted,« fortæller han i denne personlige beretning om et liv som magteløs pårørende til en alt for ung misbruger.

Forinden havde hun byttet sin Macbook-computer til 500 kroner og 50 gram amfetamin. Hun hævder selv at have været på stoffer i tre dage, indtil hendes hjerte var lige ved at sætte bremsen i.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her