Ringsted - 29. april 2018 kl. 17:02 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med millioner af solgte albums og singler bag sig i Asien og Skandinavien, var det en af dansk musiks allerstørste grupper gennem de seneste små 30 år, nemlig Michael Learns To Rock, der lørdag den 28. april stod på scenen i Plastfabrikken på Odinsvej i Ringsted Festivalens nyeste koncept, »Tæt På«.

Det blev en både hyggelig aften samt en fremragende musikalsk oplevelse med god lyd og et velspillende orkester.

Publikum var tæt på scenen og inden koncerten havde gæsterne nydt en treretters menu ved lange, flot pyntede borde.

Michael Learns To Rock (MLTR) er det bedst sælgende danske band i Asien nogensinde, og denne aften i Ringsted var der mødt en god håndfuld entusiastiske fans fra Singapore op.

I første sæt kunne gæsterne fra Singapore og vi andre lytte til dejlige sange som »Sleeping Child«, »Paint my love« og »Strange Foreign Beauty« samt et par numre gruppens nyeste album fra 2018, »Still«.

I andet sæt fik publikum hele stjerneparaden af hits fra MLTR, og så kan det nok være, at folk kom op af stolene for at klappe i takt til sangene.

Vi fik serveret »25 minuttes« og »The Actor« til stor jubel for publikum.

Derefter spillede MLTR det nummer, der for alvor fik sat karriereren på sporet, nemlig »I Still Carry On«. Det var et pragtfuldt genhør med en vidunderlig sang.

Også to andre klassikere, nemlig »Someday« og »That's Why You Go Away« kom ud af de velklingende højtalere.

Det blev en dejlig aften i Plastfabrikken med musik, mad, gin og hygge.

