En fredfyldt oase fylder 100 år

Ringsted - 22. juni 2021 kl. 17:17 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Der er forbavsende stille og roligt i Rønnedestiens Kolonihaveforening på trods af, at den ligger tæt på Køgevej og Næstvedvej, hvor der er meget trafik.

Det er et dejligt åndehul, lidt gemt af vejen mellem kirkegård, Teknisk Forvaltning og brandstationen på Rønnedevej.

Den 2. juli har Rønnedestiens Kolonihaveforening 100 års jubilæum. Det bliver fejret den 26. juni med et arrangement for inviterede.

Faktisk går historien med de små haver mere end 100 år tilbage, men i 1921 blev de splittet op og Køgevejens Havekoloni blev stiftet. Der var dengang 700 parceller. I dag er der kun 29 tilbage. Det skyldes, at Ringsted Kirkegård og korn- og foderstoffirmaet Agersted og Skou har taget store bidder af jorden.

For fem til seks år siden blev navnet ændret til Rønnedstiens Kolonihaveforening. Det skyldes, at det blev så forvirrende for mange, med Køgevejens Havekoloni, fordi den ikke længere lå ud til Køgevej.

Der har i det hele tager været en ret usikker periode for haveejerne, for da kolonihaveforeningens kontrakt med kommunen udløb i 1990'erne, så blev den kun forlænget for to år ad gangen. Kolonihaveforeningen skulle med kort varsel kunne afstå jord, hvis kommunen ønskede det.

- Det var ikke så god en periode, for man ville ikke ofre så meget som en dunk maling, fortæller Charlotte Tuxen, der har haft kolonihave her i cirka 40 år.

I 2001 kom kolonihaveloven, som sagde, at hvis kommunerne ønsker at bruge kolonihavejord i fremtiden, skulle de tage forbehold for det. Hvis der de gjorde det, så afskrev de sig retten til fremover bare sådan at tage af arealerne.

Det lov kan kolonihavefoldet takke nu afdøde socialdemokrat Svend Auken for.

Loven kom tæt på et kommunalvalg, så der var ingen politikere, der havde lyst til at gå imod det.

Parcellerne i Rønnedstiens Kolonihaveforening er på mellem 150 til 300 kvadratmeter. Haveejerne er primært folk fra Ringsted.

- I og med at grundene ikke er større, er de fleste her fra byen, fortæller Charlotte Tuxen.

Der ikke kloakeret, men der er et fælles muldtoilet. Der er heller ikke strøm i husene.

Den oprindelige tanke med kolonihaver var at arbejderklassen kunne have et stykke jord, hvor de kunne dyrke grøntsager, hvis de vel at mærke boede i kommunen. For nogle år siden åbnede lovgivningen for, at folk udefra kunne købe en kolonihave.

Der er ingen tomme huse i den lille haveforening. Der er faktisk venteliste for at få en have her.

- Generelt bliver folk her længe. Her er familier, som kører på tredje generation, siger Charlotte Tuxen.

Ann Stryhn er glad for, at hun får fem år siden havde mulighed for at få en kolonihave her. Det var helt tilfældigt, at hun gik fik igennem haveforeningen, og her så hun et "Til salg-skilt.

Ann Stryhn bor i lejlighed og er glad for, at hun fik en have her.

- Det har været supergodt, siger hun.

Hun kommer i sin have dagligt. Hun har også en kat at passe her.

Charlotte Tuxen beskriver haveforeningen som stile og rolig.

- Vi sidder ikke lårene af hinanden, men vi snakker da med hinanden, siger Charlotte Tuxen.

Charlotte Tuxen er også meget i sin have. Ikke at hun knokler hele tiden. Hun kan godt lide at tingene vokser og får lov at brede sig lidt. Det gælder dog ikke hækken. Charlotte Tuxen, der har en hjørnegrund, har en flot klippet hæk. Den klipper hun med håndkraft.

Det er vigtigt, at hækkene bliver klippet, for stierne er ikke så brede. Højden på hækken bestemmer dog haveejeren selv.

I og med at foreningen ikke er så stor, så er det vigtigt at medlemmer deltager i fællesarbejdet. Det er blandt andet at holde foreningshuset og hæk og arealet omkring det.