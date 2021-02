Artiklen: En eller to udkørsler fra nyt butiksområde?

En eller to udkørsler fra nyt butiksområde?

Vej og ejendomscenterchef i Ringsted Kommune Ivar Sande forudser, at der skal ske nogle ændringer, hvis området omkring Ringsted Outlet og Nordre Ringvej, skal kunne klare fremtidens trafikpres.

Det er baggrunden for, at administrationen har bedt politikerne om, at der foretages en undersøgelse af trafikforholdene.