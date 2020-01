En drøm om en flot by med større sammenhængskraft

- En udvidelse eller ombygning af rundkørslen på Nordre Ringvej - hvor man ikke tager fat om roden, men kun ser problemerne - er meget isoleret. Grunden til, at problemet må ses i et større perspektiv, er til dels, at mange af bilisterne i rundkørslen slet ikke har ærinde i nærområdet. Derfor bliver rundkørslen og motorvejsbroen ved afkørsel 36 bliver en flaskehals, lyder det.

I det følgende forklarer Nicky Petersen mere detaljeret om sin vision for trafikafviklingen ved Nordre Ringvej og Ringsted by i øvrigt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her