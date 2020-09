En æra er forbi: Slut med golf ved Skjoldenæsholm

Det ser sort ud for fremtidig golfaktivitet på Skjoldenæsholm Golfcenter mellem Ringsted og Roskilde.

- Vi har regnet, forhandlet og prøvet alt muligt for at få drift i golfbanerne, men som det ser ud nu kan der ikke skabes økonomisk overskud til golfdrift, siger Christian Piil Andersen.

Han har forsøgt at finde forpagtere til golfcenteret, men uden held: En blakket økonomisk historik, et medlemstal, der ved lukningen talte bare 300 golfere, og coronakrisen får skylden for den lille efterspørgsel.