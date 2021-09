Se billedserie Flora Hvadmand, Alberte Storkegaard og Jacob Salling plukker selvsåede tomater. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Eleverne er glade for undervisning i permahaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eleverne er glade for undervisning i permahaven

Ringsted - 16. september 2021 kl. 06:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Bringstrup: Alle, der har en køkkenhave ved hvilken glæde det er at høste sine egne frugter, grøntsager og bær. Det oplever 4. klasse på Ringsted Ny Friskole hver tirsdag eftermiddag, hvor undervisningen foregår skolens permahave.

- De lærer om permakulturprincipperne og bliver bevidste om energikredsløb - det med at planter skal bruge energi, fortæller lærer Katja Parlo.

Skolen fik i I efteråret 8000 kroner fra Ringsted kommunes bæredygtighedspulje til skolens permahave. Pengene er gået til indkøb af træer og buske og to 1000 l vandtanke til regnsvandsopsamling.

Haven er nu endelig blevet åbnet for alle på skolen, efter at have været forbeholdt 4. klasse under hele coronanedlukningen. Lokalbladet møder eleverne i 4. klasse, som bliver undervist i at bruge ressourcerne fra naturen. Eleverne sidder i skolens samlingscirkel på pallebænke, som håndværk og designhold har bygget.

Efterfølgende viser eleverne ivrige frem, hvad de har gang i af projekter.

Kartoflerne er høstet, og nu har eleverne lært om forskellige dyrkningsmetoder. Nogle blev gravet ned i jorden, mens andre blev lagt oven på jorden og tækket til med hestemøg og halm.

En flok elever viser havens vandhul. Hullet er der, men der er ikke noget vand i øjeblikket. Når det engang bliver fyldt med vand, er det håbet, at det kommer frøer.

Katja Parlo forklarer, at de gerne vil have en skovhave, hvor der kan høstes i fem lag. I skovhaven efterligner man, at dansk natur gerne vil springe i skov. Her vil man så ikke bekæmpe det.

I det øverste lag er der trækroner med salattræer, som er småbladet lind, som er lækre at bruge i salaten. Så er der morbærtræ og pebertræ. I næste lag er der buske, og tredje lag består af urter. Længere nede kommer syreplanterne, som ikke bliver så høje. Der er bed med skvalderkål og ramsløg. Det er alt sammen planter, som man kan spises.

I permahaven er de fleste vækster spiselige, også det, der for det meste regnes for ukrudt eller stauder.

For eksempel stolthenriks gåsefod, her kan bladene bruges ligesom spinat og frøene er også spiselige.

Sankthansurt og hosta er spiselige stauder.

- Små unge blade fra Sankthansurt er lækre i salaten, og hosta kan også spises, forklarer Katja Parlo.

Her kan man skære de små snoede skud, når der er 10-15 centimeter, og de kan dampes og spises med smør og salat.

- Vi vil rigtig gerne have doneret planter, der kan spises, siger Katja Parlo.

Mange af planterne i permahaven er noget, som forældre og lokalbefolkningen har doneret.

Eleverne skal i nær fremtid ud at samle frø, så de selv kan opformere planter. Derved lærer de om planternes cyklus.

Klasselærer Gitte Pedersen fortæller, at børnene nærmest fik en aha-oplevelse, efter at have set et overskåret græskar med kerner. Det overraskede dem, at man ikke behøver at gå ud at købe græskar. Man kan selv dyrke dem ved at så kernerne.

Jacob Salling og flere at hans klassekammerater viser rundt i permahaven, hvor der er jordbærbed, hindbær, squash, masser af tomater og andet spiseligt. I et af bedene ligger der visne vildkrudt som brændenælder og tidsler. Når det visne vildtkrudt forgår, holder det på fugten i jorden.

I øjeblikket står ukrudtet højt i permahaven, for der har været en længere pause, men nu eleverne går på med krum hals i hygelbede og skovhavebedene og trækker vildkrudtet op.

Jacob Salling fortæller, at han har det fint med, at noget af undervisningen foregår i permahaven. Han er selv fra en gård, hvor der er have, og her er han lidt med.

- Jeg synes, det at man tager ukrudt op og det bliver nedbrudt, så man kan bruge det til jord, er fint, siger Jacob Salling.

Alberte Storkegaard og Flora Hvadmand har været med til at plukke tomater. Havearbejdet er ikke uvant for nogen af dem, for de har begge urtehave hjemme og har lært noget om at dyrke egne grøntsager.

Pigerne synes det er hyggeligt at være i haven, også selv om det skal fjernes ukrudt.

- Man glæder sig også, for man er ude at få luft og undervisningen er ret sjov, siger Flora Hvadmand.

- Vi laver ikke kedelige ting, tilføjer Jakob Salling.

Det er meningen, at 4. klasse skal være i permahaven hver tirsdag eftermiddag året rundt uanset, hvordan vejret er.

De fleste har allerede udendørstøj til den kolde tid klar.

- Det tager det meget seriøst, fortæller Gitte Pedersen.

Vil man donere planter Ringsted Ny Friskole, kan man tage kontakt til skolens kontor.