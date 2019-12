Maria Højer og Camilla Siig tog studentereksamen i sommer og dimitterer i dag med svendeprøven i konditorbagning på ZBC Ringsted. De har dog ikke meget til overs for uddannelsen, der ifølge dem har været alt for ujævn og budt på negative overraskelser.

Elever skoser spritny uddannelse

Ja, når Camilla Siig og Maria Højer i dag dimitterer, kan de fremvise hele to hvide huer; en studenterhue og en kokkehue, som tydelige tegn på, at de som landets allerførste er færdige som konditorer fra den erhvervsrettede gymnasieuddannelse EUX fra Zealand Business College i Ringsted.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her