Elever skaffer penge til skakspil

Ringsted - 13. maj 2020 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan eleverne i 3. BA på Byskovskolen, afdeling Benløse, ved Ringsted glæde sig til at få deres lyst til at spille skak styret. De har nemlig fået råd til at købe 14 skakbrætter og -brikker takket være takket være en donation på 4.500 kroer fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

»Flere af os - og vores lærer - blev ret vilde med at spille skak i liveskakskolen.dk, mens vi havde 'far-/mor-skole' på grund af coronavirus. Derfor vil vi nu gerne lære resten af klassen, og skolens andre børn, at spille skak. Vi har dog det store problem, at vi ikke har skakspil på skolen, og at skolen ikke har penge nok til at købe skakspil til os,« skriver 3. BA's elever i deres ansøgning til Skolemælkslegatet.

Her påpeger skolebørnene også, at man gennem skak lærer at samarbejde, koncentrere sig og være tålmodig.

»De tre ting er ikke det, vi er bedst til i vores klasse, men vi er helt sikre på, at skakspil kan lære os om nye måder at være sammen på, også i frikvartererne.«