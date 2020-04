Elever på sidste hovedforløb skal tilbage på ZBC

ZBC i Ringsted åbner i løbet af næste uge fysisk for elever på erhvervsuddannelsernes sidste hovedforløb. Åbningen gælder både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

På erhvervsuddannelserne foregår en stor del af undervisningen på værksteder, og derfor vækker det glæde på ZBC, at en del af eleverne nu får mulighed for at vende tilbage på skolerne.