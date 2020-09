Fra venstre er det Signe Christensen, Ida Heidebo og Asta Ørtoft. De er i fuld gang med sammenspillet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Elever på Akademi K rejser sig igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever på Akademi K rejser sig igen

Ringsted - 20. september 2020 kl. 07:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var nogle meget skuffede elever på Akademi K i Ringsted, der i foråret måtte sande, at deres stort opsatte afslutningsshow blev aflyst på grund af coronanedlukningen.

På trods af skuffelsen er de unges passion for kunst og kultur dog i god behold. Rekordmange har valgt at tage endnu et forløb på Akademi K, der slår dørene op for en ny sæson torsdag 29. oktober, hvor også nye elever er velkomne.

Akademi K tilbyder undervisning på linjerne: Musik, Electronica, Billedkunst, Scenekunst og Forfatter og er rettet mod unge med talent inden for disse kunstarter - hvor talent først og fremmest handler om motivation og udviklingspotentiale.

- De skal brænde for det de laver og have lyst til at bruge det og udvikle det sammen med andre, så bliver de lynhurtigt dygtige, siger Lasse Hansen, koordinator og underviser i Akademi K, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at mange børn og unge med interesse for de kunstneriske fag allerede har fundet vej til Musik- & Kulturskolen, Ungdomsskolen eller Bibliotekets forfatterskole.

- Vi har også set, at det også sprudler med talent og skjulte evner ude i landskabet. Det kan fx være en der har lært sig at skrive, male eller lave musik på computeren ved at sidde derhjemme og se videoer på YouTube. Dem vil vi rigtig gerne nå ud til og hjælpe videre i Akademi K, påpeger Lasse Hansen.

Samarbejde på tværs På Akademi K er der mere tid til den enkelte til undervisning, og en vigtig del af Akademi K er samtidig, at eleverne arbejder sammen på tværs af de fem linjer. Det kan som eksempel være, at billedkunsteleverne har lavet et maleri, som musikeleverne kan sætte lyd til, og som scenekunsteleverne kan opføre.

- Det har fra start været meget vigtigt for os, at lære eleverne at bruge deres kunstart i samspil med andre - som der rent faktisk arbejdes ude i kulturlivet. Vi var meget spændte på, hvordan eleverne på første årgang ville løfte den ambition, men man kan roligt sige, at alle vores bekymringer her blev gjort til skamme. Det er bare dybt imponerende at opleve, hvordan de unge griber enhver opgave an med engagement og åbent sind, siger leder af Ringsted Musik & Kulturskole Jacob Brandt Jensen.

Et blandet lærerteam Undervisningen varetages både af lærere fra Ringsted Musik- og Kulturskole og af lærere udefra.

Fælles er, at det er lærere med højt fagligt niveau, og at den enkelte elev bliver matchet med sin lærer, så personlighed og faglighed passer sammen.

Akademi K udbyder fem linjer, der alle begynder 29. oktober. De fem linjer er:

Forfatter For dig, der har særlig interesse og talent for sprog. Måske du har skrevet til skrivebordsskuffen eller altid har arbejdet ekstra grundigt med den danske stil.

Billedkunst For dig, der gerne vil fordybe dig i billedkunsten, og for dig, der kan lide at tegne og slippe fantasien løs.

Musik For dig, der brænder for at spille musik. Du vil gerne blive endnu bedre på dit instrument og være med til at skabe og fortolke musik.

Electronica For dig, der brænder for at lave musik på computer. Du vil gerne lære om musikprogrammer, effekter, samples og synthesizers såvel som toner, grooves og musikalske strukturer.

Scenekunst For dig, der vil arbejde som skuespiller, og dig, der vil snuse til de mange facetter af skuespillets udtryk og teknikker - på teater såvel som film.

Hvis man er nysgerrig på Akademi K holdes der informationsmøde om Ringsteds kulturakademi for 13-18-årige. Det foregår:

Torsdag den 24. september klokken 17 på Musik- og Kulturskolen, Regimentet 3, 4100 Ringsted.

Læs mere om Akademi K på akademi-k.dk eller følg dem på Facebook på www.facebook.com/akademik.ringsted.

Undervisningen i Akademi K sæson 2020/2021 foregår i et forløb fra torsdag d. 29. oktober 2020 til den 27. marts 2021.

For at sikre den bedst mulige sammensætning af elever og et højt fagligt niveau i Akademi K har hver af de fem linjer nogle kriterier for optagelse. Det kan for eksempel være gennem anbefaling fra en faglærer, på baggrund af en samtale eller en vurdering af indsendt materiale. Læs mere på www.akademi-d.dk. Tilmeldingsfristen er 1. oktober.