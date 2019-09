Elever delte Verdens Bedste Nyheder ud

Landet over blev Verdens Bedste Nyheder i dag delt ud - et medie, der er opstået som et konstruktivt supplement til den gængse mediestrøm, der ellers fokuserer på død, ødelæggelse og andre negative nyheder. I Ringsted var elever fra 8.B på Campusskolen mødt op på stationen for at dele avisen ud sammen med budskabet om, at verden ikke er ved at gå under - selvom medierne gerne vil have os til at tro det. Temaet var FNs verdensmål nummer 13, klimaindsatsen, og her var budskabet klokkeklart: Trods klimakrise er det ikke for sent at gøre noget: