Se billedserie Her viser en af grupperne nogle af deres ideer til at få flere unge kunder til at vælge Arbejdernes Landsbank. Blandt lokkemidlerne var konkurrencer, en gratis fodboldtur til Brøndby Stadion og besøg af bankrådgivere i idrætsforeningen. Gruppen bestod af Markus Lausen, Andreas Vilbrand Poulsen, Benjamin Pedersen og Casper Brorly Hansen.

Elever blev hædret for gode ideer i flot finale

Ringsted - 01. december 2017 kl. 18:06 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag dystede 19 hold med elever fra folkeskoleklasser og hold fra videregående uddannelser om første- og andenpladsen i innovationsfinalen i Bengerd Hallen i Ringsted.

Eleverne havde først på ugen i deres respektive klasser/hold fået stillet en opgave af en af de ni lokale virksomheder, der deltog i dette års innovationsuge-projekt i Ringsted Kommune.

Torsdag valgte hver klasse den gruppe, der skulle deltage i fredagens finale. Her fik hver gruppe tre minutter til at præsentere deres projekt for dommerpanellet, der efterfølgende fik mulighed for at stille opklarende spørgsmål i et minut, inden den lange ventetid indtil dommerpanelet havde fundet vinderne i de to kategorier for henholdsvis folkeskoleklasser og hold fra videregående uddannelser.

Dommerpanelet bestod af borgmester Henrik Hvidesten, administrerende direktør i Watson-Marlow Flexicon A/S Benny Smith, direktør i Ringsted Kommune Henrik Harder og erhvervschef i Danske Bank Torben Højvang. De besluttede, at førstepladsen for folkeskoleklasserne gik til 8.a. fra Byskovskolen for et projekt om at få flere unge brugere af hjemmesiden sn.dk for Sjællandske Medier. Andenpladsen gik til 7.a. Campusskolen for et projekt om genanvendelse af opsamlet regnvand for Plastmo.

Vinderne i de videregående skoleklasser blev: 1. MSG Academy for projekt om genbrugstøj for Affald Plus, 2. Grundforløb 1 business ZBC for projekt om øget salg af naturmaling for Egen Vinding og datter.

1. præmien var en tur i Kino Ringsted for hele klassen med popcorn og sodavand og 2. præmien var en tur i Ringsted Kino for hele klassen.

De ni deltagende virksomheder var Arbejdernes Landsbank, Egen Vinding og Datter, COWI, Sjællandske Medier, AB-ElCO, Hovskoen, Plastmo, VUC og Affald Plus.