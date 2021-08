Ekstraordinært byrådsmøde om skattelettelser

Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten fortæller, at flertallet for skattelettelser i Ringsted er væk. Nu skal det endeligt afklares på et ekstraordinært byrådsmøde i aften.

Ringsted - 23. august 2021 kl. 09:29

Ifølge Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten er flertallet for at søge statstilskud til skattelettelser i Ringsted Kommune væk, og derfor kræver han et ekstraordinært byrådsmøde.

Det står angiveligt klart efter sidste uges budgetforhandlinger.

- Jeg må ikke referere, hvad de enkelte partier mener, men jeg kan konstatere, at det flertal, der var for skattelettelser på et tidspunkt, det er der ikke længere, siger Lars Tegl Rasmussen.

Baggrunden for anmodningen om det ekstraordinære byrådsmøde er, at der allerede er ansøgningsfrist for at søge et særligt statstilskud til skattelettelser 23. august. Partiernes gruppeformænd har altså travlt, hvis de skal nå at indregne disse skattelettelser i næste års budget, og de overvejelser bør foregå i offentligheden, mener Lars Tegl Rasmussen.

- Vi er i et valgår, og partierne bør stå ved det, de mener. Sådan noget bør ikke foregå i et lukket rum, men bør komme ud i offentligheden. Partierne bør i offentligheden tage stilling til og fortælle om, hvad de mener om det her og tage stilling til, om de ønsker skattelettelser eller ej, siger politikeren.

Lars Tegl Rasmussen og Ringstedlisten kæmper selv for skattelettelser. Statstilskuddet er muligt, da staten tilbyder de kommuner, der vil nedsætte kommuneskatten i 2022 at betale op mod 90 procent af udgifterne. Ordningen er lavet for, at de kommuner der blev overkompenseret ved omlægningen af bloktilskuddene kan nedsætte skatten, så der er plads til, at de kommuner der blev underkompenseret kan hæve skatten. Ringsted Kommune blev overkompenseret.

- Ringstedlisten mener, at den overbetaling, kommunen har fået i forbindelse med reformen bør videregives til skatteyderne og ikke indgå i politikkernes gaveregn i forbindelse med kommunevalget, siger Lars Tegl Rasmussen.

Gruppeformanden hos byrådets største parti, Venstre, Klaus Hansen, ønsker ikke at kommentere Lars Tegl Rasmussens udmelding.

- Det har jeg meget svært ved at forholde mig til. Det vil være helt udsædvanligt, hvis man begynder at referere, hvad der foregår i budgetforhandlingerne, siger Klaus Hansen.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) bekræfter, at der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde i aften kl. 19, men er ligesom sin partifælle forundret over Lars Tegl Rasmussens udmelding.

- Det er en uskik at røbe, hvad der sker i et forhandlingslokale. Så det er jeg overrasket over, at han gør, siger borgmesteren.

Stopper i byrådet Lars Tegl Rasmussen offentliggjorde for nylig, at han stopper i byrådet efter denne valgperiode, men det forhindrer ham ikke i at engagere sig i de lokalpolitiske anliggender til sidste fløjt.

- Selvfølgelig er jeg ikke ligeglad. Så var jeg jo gået af med det samme. Jeg er jo valgt, indtil jeg ikke er valgbar mere og flytter herfra. Jeg er sådan opdraget, at når jeg er begyndt på noget, så skal jeg også gøre færdigt, og det gør jeg, siger han.