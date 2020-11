Ekstra millioner til hårdt ramte veteraner

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Liberal Alliance har i dag indgået en politisk aftale, der skal styrke indsatsen over for landets veteraner. Forsvarsforligskredsen har afsat 50 millioner kroner over de næste tre år til den styrkede indsats, som skal gå til de hårdest ramte veteraner og deres familier.

- Vores evaluering af veteranområdet har tydeligt vist, at vi desværre ikke er gode nok til at nå ud til de hårdest ramte veteraner. Det er dem, det er allersværest at hjælpe, og indsatsen kræver en specialiseret og videnstung indsats. Men bare fordi det er svært, skal man jo ikke lade være, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S), der roser Veterancentret for dets store ekspertise: