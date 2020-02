Ringsted Kommunes nye kunststrategi skal blandt andet gøre offentlige rum til mere end blot fysiske rammer. Her ses et eksempel på kunst i byrummet. Det blev vist i forbindelse med Ringsted Natten i august Foto: Anders Ole Olsen

Ekstra borger får plads i kunstråd

Billedkunstrådet i Ringsted skal bestå af tre kunstnere, to borgere og én administrativ medarbejder, hvis det står til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ringsted - 25. februar 2020 kl. 10:49 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er egentlig ikke, fordi beløbene, der er i spil er så store. 250.000 kroner årligt til kunst i det offentlige rum og 300.000 kroner årligt til kunst i anlægsbyggerier. Alligevel har spørgsmålet om kunst i kommunen splittet byrådet i Ringsted, da der i december skulle vedtages en kunststrategi. Årsagen var uenighed om, hvem der skal sidde med i det billedkunstråd, som skal beslutte, hvilken kunst, der skal indkøbes.

I oplægget til kunststrategien var der lagt op til, at billedkunstrådet skulle rumme tre kunstnere, to administrative medarbejdere og en borgerrepræsentant. Det oplæg var Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen ikke tilfreds med. Han foreslog at smide de administrative medarbejdere ud og i stedet have tre borgerrepræsentanter. Det forslag fik opbakning fra SF's Britta Nielsen, Enhedslistens Berit Bruun og Andreas Karlsen fra De Konservative. Uenighederne fik byrådet til at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

- Det har jo været kompromiets kunst, siger udvalgsformand Daniel Nørhave (O) efter, at sagen var tilbage i hans udvalg i den forgangne uge. Her endte det netop med et kompromis. Beslutningen blev nemlig, at skifte én administrativ medarbejder ud med én borger.

Ufærdig artikel blev bragt DAGBLADET bragte i fredagens avis en artikel om billedkunstrådet i Ringsted Kommune, som bød på en forvirrende læseoplevelse. Det skyldes, at artiklen ikke var færdig, men var kommet med i avisen ved en fejl. DAGBLADET beklager. DAGBLADET bragte i fredagens avis en artikel om billedkunstrådet i Ringsted Kommune, som bød på en forvirrende læseoplevelse. Det skyldes, at artiklen ikke var færdig, men var kommet med i avisen ved en fejl. DAGBLADET beklager. - Vi var for nylig på en billedkunstkonference i Odense, og her var tilbagemeldingen fra andre kommuner, at de var glade for at have en administrativ repræsentant i kunstrådet, siger Daniel Nørhave.

Debat fortsætter i byråd Alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget stemte for sammensætningen af billedkunstrådet, pånær De Konservatives Andreas Karlsen.

- Jeg synes, det er fint at have en administrativ medarbejder med i rådet, som kan sidde med som rådgiver, men jeg kan ikke se nogen grund til, at personen skal have stemmeret. Den opgave må ligge hos borgere og kunstnere, siger Andreas Karlsen.

Spørger man Lars Tegl Rasmussen, der først protesterede mod inklusionen af de administrative medarbejdere, er revideringen ikke tilstrækkelig. Han forventer en ny debat, når sagen kommer i byrådet igen.

- Min holdning nu er den samme, som den var dengang. Administrative medarbejdere deltager i forvejen i møder i udvalg og råd, og jeg ser ingen grund til, at de skulle have stemmeret. Armslængdeprincippet er tilsyneladende ikke noget, man bruger i Ringsted, siger Lars Tegl Rasmussen (R).