Ekspert: Anholdelser af iranere sender et klart signal

Ringsted - 04. februar 2020 kl. 14:20 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Tre herboende eksiliranere fra separatist- organisationen ASMLA, der kæmper for en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran nær byen Ahwaz, blev i går anholdt for spionage i Danmark for Saudi-Arabien.

Læs også: Irans ambassadør har været til møde om spionage

Med anholdelsen af den norsk-iranske efterretningsofficer, der i september 2018 blev sigtet for at have spioneret mod ASMLA i Ringsted, og på den anden side ASMLA, der tidligere er mistænkt for billigelse af terror og altså nu er sigtet for spionage, står begge parter kvit.

Men at Iran og de arabiske separatister måske er lige gode om det er ikke sagen vedkommende. Det er snarere signalværdien, der er væsentlig, mener Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

- Ud fra et dansk perspektiv er man sådan set ligeglad med, hvem der er lige gode om det. Her handler det om at sende et klart signal til Iran og Saudi-Arabien og slå fast, at har man indbyrdes uoverensstemmelser og ønsker at bekæmpe hinanden, skal man ikke gøre det på dansk grund, siger Peter Viggo Jacobsen og tilføjer:

- Med det her viser Danmark, at vi er en stat, der har totalt styr på eget territorium, og når man begynder på den slags, får det negative konsekvenser, siger han.

Længere sag Gårsdagens anholdelser sker efter en længerevarende undersøgelse af de computere, som PET konfiskerede fra ASMLAs danske hovedkvarter i Ringsted i 2018.

22. september 2018 angreb ASMLA, ifølge Iran, en millitærparade i Ahwaz og dræbte 25 soldater.

Samme dag ransagede PET tre ledende medlemmer af ASMLA i Ringsted og organisationens tv-station på mistanke om, at de bifaldt angrebet i Iran.

Samtidig blev en 40-årig norsk-iransk efterretningsagent set luske rundt omkring hovedkvarteret i Ringsted.

PET greb til handling og sigtede norsk-iraneren på formodning om, at Iran nærede konkrete planer om at dræbe ASMLA-lederen i Ringsted.

På grund af et muligt iransk mordkomplot mod ASMLA lukkede Danmark ned af en kæmpemæssig politiaktion den 28. december. D

et var dog falsk alarm, men på baggrund af de beslaglagte computere fandt man grundlag for også at anholde eksiliranerne for spionage i Danmark for Saudi-Arabien.

- Når vi går så hurtigt og konsekvent til værks, er det for at sende et klart signal om, at vi ikke vil have de her forskellige fejder, der ikke har tilknytning til Danmark, siger Peter Viggo Jacobsen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) indkaldte i går den saudiarabiske ambassadør, Fahad Al Ruwaily, til en samtale om sagen.

