Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Eksiliraner fra Ringsted i retten: Vi var truet på livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eksiliraner fra Ringsted i retten: Vi var truet på livet

Ringsted - 29. maj 2020 kl. 13:33 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lederen af den iranske separatistbevægelsen ASMLA, en 50-årig eksiliraner, som i en årrække har boet i Ringsted, vidnede i dag i Retten i Roskilde i sagen mod en 40-årig norsk-iransk mand.

Læs også: Pilen peger på Irans Revolutionsgarde i dansk spionsag

I retten forklarede ASMLA-lederen, at han mange gange har modtaget trusler på livet både direkte personligt og gennem kilder, der var tæt på den iranske efterretningstjeneste. Det skete også gennem folk, der kom til Danmark, og via hans nærmeste familie.

Disse trusler havde han flere gange henvendt sig til det danske politi med.

Han modtog blandt andet en besked fra sin søster, som angiveligt var blevet truet af folk fra efterretningstjenesten:

- De sagde: »Vi slår ham ihjel. Vi slår familien ihjel. Vi likviderer jer allesammen«, forklarede ASMLA-lederen i retten.

Han fortalte også, at familiemedlemmer, der fortsat bor i Ahwaz-provinsen - hvor ASMLA-lederen selv kommer fra og kæmper for løsrivelse af - var blevet truet, ligesom politiske meningsfæller var blevet truet.

Medstiftere af ASMLA bosat i Iran var ifølge ASMLA-lederen blevet henrettet. En anden af medstifterne af bevægelsen blev i 2017 dræbt i Holland.

Selv flygtede han fra Iran i 2006, da det stod klart for ham, at efterretningstjenesten ville have fat i ham, forklarede han.

Det lykkedes ham at flygte ud af landet, hvor han via FN blev hjulpet op til Danmark, hvor han først boede i Hedensted.

Senere flyttede han til Ringsted. Angiveligt, fordi hans datter skulle giftes og bo i Ringsted, men også, fordi der var »personer«, der nu kendte hans adresse i Hedensted, lød forklaringen i retten.

Efter hans flugt i 2006 blev hans kone og børn tilbageholdt af den iranske efterretningstjeneste.

Han fortalte, at hans hustru først var blevet fængslet i seks måneder. Hun blev siden »smuglet« ud af landet til Syrien, hvorfra hun blev udleveret til Iran, som tilbageholdt hende i fire et halvt år.

Anklagemyndigheden forsøger at bevise, at en iransk efterretningstjeneste har opereret på dansk jord i et forsøg på at gøre en aktiv politisk modstander, ASMLA-lederen, tavs ved at planlægge et drab på ham.

Norsk-iraneren er tiltalt for at have arbejdet for den iranske efterretningstjeneste i Danmark og have deltaget i at planlægge et attentat imod ASMLA-lederen.

ASMLA-lederen er i øjeblikket sigtet i en anden sag.

relaterede artikler

Anklagers dokumentation i spionage-sag: Iran opererer i andre lande 27. maj 2020 kl. 15:23

Med spionmistænkt på køretur gennem Ringsteds opgravede gader 26. maj 2020 kl. 13:14

Tiltalt sendte hundredvis af kryptiske sms'er 07. maj 2020 kl. 18:20