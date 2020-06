Eksil-iraners adresse var offentlig under PET-beskyttelse

Ifølge de hollandske myndigheder stod Iran bag attentatet i 2017.

Eksil-iraneren er en ledende figur i den iranske separatistbevægelse ASMLA. I en periode drev han sammen med ligesindede et tv-studie i Ringsted.

Michael Juul Eriksen er forsvarer for en 40-årige norsk-iransk mand, der er tiltalt for at planlægge et drab på den danske eksil-iraner og for at spionere for Iran.