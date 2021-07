Christian Grüel Larsen (tv.) var tredje generation i firmaet, der blev etableret i 1958 af Helge Larsen. Niels Larsen (th.) blev medejer af firmaet i 1972. Nu er familien ude af Selandia Automobiler. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ejerskifte hos Selandia Automobiler A/S

Ringsted - 12. juli 2021

Pr. 1. juli 2021 er det fulde ejerskab for Selandia Automobiler A/S overdraget til familien Petersen og Slagelse Motor Company, som dermed bliver eneejer af de tre bilhuse i Ringsted, Næstved og Sorø.

Selandia Automobiler A/S blev dannet tilbage i 2000 ved en fusion af Næstved Motor Company, Slagelse Motor Company og Helge Larsen Automobiler i Ringsted.

I 2011 udtrådte Næstved Motor Company og virksomheden har siden været drevet af de to tilbageværende familier - familien Petersen fra Slagelse og familien Larsen fra Ringsted.

Men nu overtager Steffen, Christina og Jens Petersen fra Slagelse hele virksomheden.

- Vi er, som familie, ikke i tvivl om, at vi har truffet en god og fornuftig beslutning for virksomheden. Vi tror på Ford og vi tror på, at vi med Michael Therkildsen, som administrerende direktør, og vores absolut stærke medarbejderteam, vil kunne skabe vækst og en succesfuld fremtid for Selandia Automobiler. Der skal lyde en stor tak til familien Larsen for 20 års samarbejde og for en fornuftig aftale, som begge parter er tilfredse med, siger Jens Petersen i en pressemeddelelse.

Business as usual

Ændringen i ejerkredsen kommer ikke til at have betydning for hverken medarbejderne eller den nuværende ledelse, forsikrer Jens Petersen.

- Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke sker nogen ændring i den daglige ledelse og hverdagen i butikkerne og på værkstedet vil også køre fuldstændig som den plejer. Vi har i det seneste år set en meget positiv udvikling i Selandia Automobiler, som vi glæder os til at fortsætte fremover.

Michael Therkildsen, som blev hentet til Selandia Automobiler i september sidste år, fortsætter som administrerende direktør.

Den eneste ændring, der foretages, bliver i bestyrelsen. Christina Petersen udtræder efter eget ønske, og der vil med Helge Larsen Automobiler Holdings udtræden derfor ske ændringer i bestyrelsen.