Ejer af nedbrændt butik: Helt uforståeligt

Aqua Danmark åbnede butik for lidt over to måneder siden, men har været i modvind. Først kom coronakrisen, og nu er den store bad- og toiletbutik på Industriparken 4 brændt ned i storbranden, der raserede Ringsted i går eftermiddag.

I første omgang lignede det bare en småbrand.

Så da Deniz Coskun nåede forbi sit butikslokale på Industriparken 4 lidt over to i går eftermiddag, tænkte han umiddelbart, at det værste ville være, hvis badeudstillingen indenfor kom til at lugte lidt af røg.

Ejeren af bad- og toiletvirksomheden Aqua Danmark havde jo netop etableret udstillingen for to måneder siden og var lige kommet i gang. Lidt røg fra bagsiden af bygningen skulle i hvert fald ikke være en forhindring.

-Til at begynde med osede det bare lidt fra bagsiden af bygningen, og jeg kunne se, at brandfolkene også tog den med ro, som om, at de vidste, at den ikke ville udvikle sig. Jeg tror ikke, de havde kunne forudsige, at det kunne så galt, siger Deniz Coskun.

Han sidder tilbage morgenen efter den brand, der i løbet af få timer udviklede sig til en reel storbrand med giftig sort røg, og som nu har brændt både det 1200 kvadratmeter store butikslokale og 100 kvadratmeter lager helt ned.

- Det er helt uforståeligt, og jeg tror endnu ikke helt, jeg har fattet det helt. Her til morgen skulle jeg til at gå på arbejde, men jeg måtte stoppe op, for jeg ved jo ikke, hvor jeg skal gå hen, siger Deniz Coskun, der åbnede sin butik for lidt over to måneder siden.

- Både jeg og mine medarbejdere er selvfølgelig dybt rystede.