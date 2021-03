Sådan ser den foreløbige tegning ud. Illustration: M. Goldschmidt Ejendomme A/S - Mangor & Nagel Arkitekter A/S

Ejendomsmatador er klar til revideret lokalplan for højhuse

Derfor har M. Goldschmidt Ejendomme A/S indsendt anmodning til Ringsted Kommune om at igangsætte en revideret lokalplan.

M. Goldschmidt Ejendomme A/S ønsker at udvide boligområdet Klosterparken ved Klosterparks Allé i Ringsted. Det skal ske ved at opføre to syv-etagers såkaldte punkthuse med i alt 74 nye lejligheder.

