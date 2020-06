Egon Olsen-tyv rodede med ældres pengeskab

Tyven kom ind ved at opbryde et vindue ved hovedindgangen. Derefter gik gerningsmanden ind i et lokale i stueetagen og videre op på 1. salen.

Her forsøgte personen at stjæle et pengeskab, men kunne ikke finde ud af det. I stedet efterlod vedkommende et roderi af murbrokker.