Egen Vinding tager kampen op med papiruld og hamp

Hvis man på et tidspunkt skulle løbe tør for papiruld, hør eller hamp til at isolere huse med, kan man med garanti finde et andet råstof over alt på Ringsted-virksomheden Egen Vinding & Datter: Den gode vilje.

Egen Vinding & Datter startede som et ideologisk, selvigangsættende virksomhedsprojekt for en gruppe gode bekendte i 1980. Selskabet har igennem alle årene fortrinsvis været styret af den grundlæggende holdning til virksomheden, at man byggede bæredygtigt og med et socialt engagement.