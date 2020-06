Se billedserie Koncerterne markerede samtidig afslutningen på et års efterskoleliv på Sejergårdens Musikefterskole, der har været præget af coronakrise. Eleverne var glade for at være vendt tilbage og sammen fejre afslutningen. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Efterskole sang og spillede på plejehjem: Dejligt at kunne glæde de gamle

Ringsted - 24. juni 2020

Det var nærmest som at blive lukket ind i en atriumgård i Italien, hvor flere generationer mødes, men det var nu bare Knud Lavard Centeret i Ringsted tirsdag formiddag.

Her skinnede solen sammen med alle smilene på plejecenterets beboere, der var stimlet sammen om koncert fra 65 synge- og spilleglade elever fra Sejergårdens Musikefterskole i Tølløse.

Efterskoleeleverne skulle egentlig have optrådt til en større fest i lørdags, men den er blevet aflyst sammen med en lang række andre arrangementer efter corona. Koncerter på plejecenteret, men også Ringsted Lilleskole tirsdag eftermiddag var derfor trådt i stedet for den vanlige festivitas.

- Det er helt vildt fedt at komme ud og optræde med alt det, vi har øvet os på de sidste måneder, siger efterskoleelev Jeppe Rødhøj Jakobsen, inden Laura Dalum Friis byder ind.

- Det er på en måde også bedre at komme ud foran et rigtigt publikum, for ellers var det jo bare venner og familier, og de klapper jo uanset hvad, siger hun og smiler.

Plejecenterets beboere er dog ikke så kritiske, at det gør noget. De klapper og smiler og glæder sig i det hele taget over tonerne fra efterskoleeleverne, der går fra Michael Jackson over danske Love Shop til korklassikere.

Både beboerne, men også efterskoleeleverne har været isolerede i deres egne små sociale pupper i tre måneder, så alle er fælles om at byde sommeren velkommen med forhåbentligt lidt mere samvær.

Spørger man efterskoleeleverne har der dog også været positive sideeffekter ved at være sendt hjem i to måneder.

- Det har gjort os mere motiverede og klart mere opmærksomme på, hvor glade vi egentlig var og er for at gå på efterskolen, siger Laura Dalum Friis, inden Jeppe Rødhøj Jakobsen runder af.

- Det har virkelig været en lille boble, hvor vi har dyrket hinanden og den musik, vi alle sammen elsker. Det er selvfølgelig trist at skulle sige farvel til, men jeg er glad for, at jeg har oplevet det.

Ja, nu er boblen brast, men musikken spiller videre - også for Knud Lavard Centerets beboere, der både i dag, i morgen og dagene efter sikkert husker efterskoleelevernes besøg.

- Sådan noget oplever man ikke så tit, som én beboer siger fra den småitalienske aitrumgård, inden efterskoleeleverne tager videre til Ringsted Lilleskole til deres allersidste koncert sammen.