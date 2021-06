Se billedserie Foto: Jakob Fønss

Efterskole gav koncert og fik genskabt glæde

Ringsted - 23. juni 2021 kl. 08:56 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Et år fyldt med frustrationer og aflyste koncerter blev tirsdag eftermiddag til liv og glade dage på Valdemar scenen i Ringsted, da Sejergaardens Musikefterskole fra Tølløse gav koncert.

Efterskolen havde for første gang i meget langt tid fuld opsætning med både band, kor og strofer med solosang. Med andre ord en god blanding af a capella, rytmiske sanser og et par enkelte klassiske. Samtidig var tirsdag første gang i år, hvor eleverne kunne give den gas foran et offentligt publikum, der ikke var præget udelukkende af egne forældre.

Det fremmødte publikum blev da også godt underholdt til kendte toner med numre som Man In The Mirror af Michael Jackson, Rosanna af Toto samt Isn't She Lovely af Stevie Wonder.

Koncerten kom da også på et belejligt tidspunkt for elever og lærere på Sejergaardens Musikefterskole, der har gået længe og ventet på at kunne fremvise de mange timers øvning i musiklokalet.

- Det er virkelig skønt. Eleverne higer efter at komme ud, når de har været pakket inde i så lang tid, og så kan de endelig komme ud og spille igen. Det er også forklaringen på, hvorfor vi har rykket den her koncert så langt hen på skoleåret, fordi vi ville se, om det kunne lade sig gøre at komme af sted, så det er virkelig skønt, siger skolens korleder Thilde Friis.

En perfekt afslutning

Når enden er god, er alting godt, fortæller et kendt ordsprog, og netop dette må man i den grad sige, at eleverne på efterskolen fra Tølløse i øjeblikket oplever. Det kan også både ses og mærkes på de unge teenagere, fortæller Thilde Friis.

- Det er afslutningen på efterskoleåret. Vi bevæger os ind i sidste uge nu, så eleverne topper også rent musikalsk og i forhold til at kunne mærke fællesskabet igen. Det er lidt en forløsning for dem at få lov at optræde igen. Det har de gjort meget for hinanden, men det er noget andet, når man får publikum på, som ikke er dem selv, siger hun.

Sejergaardens Musikefterskole spillede i alt i lidt over en time på Valdemar scenen. Inden da var de også en tur forbi Osted Friskole.