Efterretningstjeneste og tiltalt var i tæt kontakt

Under svær bevogtning er rammen sat om det andet åbne retsmøde i Retten i Roskilde i sagen om spionage og planlægning af drab på en eksil-iraner midt i Ringsted.

Sagen skal blandt andet give et bud på, om den iranske efterretningstjeneste handlede på dansk jord ved at få en 40-årig norsk-iransk mand til at planlægge og medvirke til drab på en eksil-iraner, der har boet i Ringsted i en årrække, og som det iranske styre i 2009 har udstedt en arrestordre på.