Efterforskning i sag om iransk attentatforsøg trækker ud

Efter godt et halvt års efterforskning er PET og politiet langt fra færdige med at undersøge en sag, hvor en iransk efterretningstjeneste mistænkes for at have planlagt et attentat på dansk jord.

Han er sigtet for at have medvirket til et drabsforsøg, som angiveligt var rettet mod eksiliranere i Ringsted. Desuden beskyldes han for at have bistået en fremmed efterretningstjeneste.

Manden, der blev pågrebet i Göteborg 21. oktober sidste år, nægter sig skyldig. Torsdag har en dommer i Københavns Byret imidlertid besluttet at forlænge fængslingen med to uger. Den 39-årige har accepteret frihedsberøvelsen.

I et tidligere retsmøde har senioranklager Søren Harbo sagt, at efterforskningen er meget omfattende. Han oplyser torsdag, at der "helt sikkert" ikke bliver truffet afgørelse om tiltale inden sommerferien.

Ifølge PET var det en eller flere eksiliranere i Ringsted fra bevægelsen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz, som en iransk efterretningstjeneste tilsyneladende ønskede at dræbe.

ASMLA kæmper for araberes selvstændighed i den sydvestlige del af Iran.

PET's frygt for et attentat førte 28. september til en storstilet politiaktion på Sjælland. Betjente spærrede veje og havne, og flere tusinde mennesker blev berørt.

Indgrebet betød blandt andet, at der ved Storebæltsbroen opstod en kø af biler på cirka 30 kilometer, har Vejdirektoratet tidligere oplyst.

Den 39-årige boede i Göteborg med sine tre børn. I en periode sultestrejkede han i protest mod sin situation.

For nylig kunne Jyllands-Posten oplyse, at sagen har fået endnu en dimension. I Sverige er en 45-årig svensk-irakisk mand blevet sigtet for spionage mod flygtninge. Han kontaktede flere gange personer fra ASMLA.

- Det står lige op i luften for mig, at der er tale om en eller anden for form for infiltrering af gruppen for Iran, sagde Frank Jensen, som er kommentator på TV 2 og tidligere har været operativ chef i PET, til Jyllands-Posten.