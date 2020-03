Se billedserie Richo Lind glæder sig til at få mere plads til nye varer i butikken i RingsStedet, der er dobbelt så stor. Foto: Thomas Olsen

Efter vejarbejde og vandskade: Butik rykker fra centrum til butikscenter

Ringsted - 07. marts 2020 kl. 13:44 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Døren står åben ud til Sct. Hansgade, hvor brolæggere er i gang med at genetablere den gamle brostensflade efter måneders arbejde med at renovere kloakkerne i undergrunden. Brolæggernes intense bankelyde og den snurrende stødvise maskinlyd trænger ind i butikken, hvor indehaver Richo Lind er ved at gøre klar til åbning af sin kombinerede interiør- og børnetøjsbutik Nordic-In og Nordic-Kids.

- Den larm, der er der nu, er ingenting. Det har været fuldstændigt vanvittigt, siger han og tilføjer:

- Håndværkerne valgte så også at have materialeplads lige uden for vores butik. Der var store træplader rundt om den, så man ikke kunne kigge igennem. Vores butiksfacade forsvandt fuldstændig,

- Nogle af mine kunder sagde, at de gik og glemte mig. Det er ikke godt. En anden kunde, der ellers går meget ind for bymidten, fortalte, at hun havde brugt 20 minutter på at lede efter en parkeringsplads.

Flytter fra bymidten

Efter 11 måneder opgiver Richo Lind nu at drive sin butik i bymidten.

Udover gravearbejdet og problemer med parkeringspladser, var det en kæmpe vandskade i oktober måned, som for alvor slog benene væk under ham.

Sammen med nabobutikkerne Sportsmaster og Skoringen oplevede han massive vandmasser skylle ind over varelagerne i kælderen. Butiksindehaverne mener, at vejarbejdet var skyld i oversvømmelsernes omfang, men det er svært at bevise.

Ifølge Richo Lind har det kostet omkring 80.000 kroner i ødelagte indkøbte lagervarer. Regningen kommer han selv til at bøde for.

Beviser er skjult

- Det kan man godt mærke som selvstændig med enkeltmandsvirksomhed. Som jeg ser det, er det påfaldende, at vi får vandskade fire dage i træk samtidig med, at de (entreprenøren hyret af Ringsted Forsyning) etablerer en pumpebrønd. Vi havde egentlig indsendt et erstatningskrav til Ringsted Forsyning, men deres forsikring afviste og mente ikke, der var begået nogen fejl. Og vi havde som skadeslidte bevisbyrden. Det er jo svært, når det hele er dækket til og sat i stand nu. Vi kan enten bruge en masse penge på at få vores penge gennem en retssag - og man ved jo aldrig, hvad udfaldet bliver, når alle beviser er skjult. Eller vi kan komme videre.

- Vi snakkede om at lave et fælles søgsmål, men i og med jeg er den lille, har jeg ikke tid og overskud til det. Den risiko vil jeg ikke løbe. Så vil jeg hellere bruge pengene på at komme videre.

Er ikke vred

Selv om Richo Lind i princippet smider håndklædet i ringen, er han hverken bitter eller vred.

- Nej, slet ikke. Jeg er glad for at få den mulighed at drive butik i RingStedet, som har taget rigtig godt imod os. De vil gerne have os derud. Man kan sige, at vi lukker ikke bare. Det er positivt. Vi bliver i byen og flytter ud til RingStedet, som hele bymidten er rykket ud til, siger Richo Lind, går fra130 til over 300 kvadratmeter

- Jeg glæder mig til at få meget mere plads og forhåbentlig nogle af de mærker, kunderne efterspørger, som vi ikke har plads til her.

Richo Lind, der har en fortid som både elektriker, salgskonsulent i Silvan og politiassistent åbnede butikken med en drøm om at få Ringsteds bymidte til at blomstre. Han har dog en tiltro til at det nok skal lykkes, men har ikke selv råd til at vente.

Startede på nettet

Richo Lind startede Nordic-In op som en hobbyvirksomhed på nettet. I april sidste år blev det en fysisk butik med både børnetøj og interiør.

Kort efter åbningen begyndte Ringsted Kommune at grave vejen op. Men faktisk har han aldrig oplevet nogen overvældende kundestrøm.

- Det har aldrig rigtig været godt. Det har været svært at få strøgkunder op i vores ende..

Så begyndte vejarbejdet:

- Vi skulle kæmpe med at blive kendte i byen oveni det her gravearbejde, som skræmte alle vores kunder væk. Selv på Black Friday havde vi stille perioder. Det havde vi slet ikke regnet med.

Butikken kommer til at ligge ved siden af Restaurant La Rustica. Håndværkerne arbejder nu derude. Senest 1. april - og helst før flytter Nordic-In og Nordic-Kids.