Sikkerheden var kommunens ansvar, fastslår såvel lov som eksperter efter tvivl om, hvorvidt det var entreprenørens gebet. Arkivfoto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Efter ulykke med klimaanlæg: Bygherren kan aldrig løbe fra ansvaret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter ulykke med klimaanlæg: Bygherren kan aldrig løbe fra ansvaret

Ringsted Kommune vil som bygherre ikke påtage sig ansvaret for sikkerhedsbristen, der muliggjorde ulykken på Byskovskolen, selvom loven siger det modsatte.

Ringsted - 24. oktober 2019 kl. 12:46 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har fået en rigtig møgsag i kølvandet på den voldsomme skoleulykke i begyndelsen af oktober.

Læs også: Ringsted Kommune måtte ikke give firma mundkurv på

For mens det står klart, at det var entreprenøren, der havde sat klimaanlægget fejlagtigt op, har kommunen klaget over, at Arbejdstilsynet giver dem ansvaret for den ikkeeksisterende sikkerhed, der muliggjorde den alvorlige ulykke på Byskovskolen afd. Asgård 8. oktober.

Selvom kommunen har klaget over Arbejdstilsynets første afgørelse og dermed lagt spørgsmålet om den manglende sikkerhed over på entreprenøren Dansk Klima Service, bakker både arbejdsmiljøloven og en række ekspertkilder op om, at sikkerhedsansvaret til hver en tid tilfalder bygherren Ringsted Kommune.

Tidsforløb 30. september-1. oktober: Dansk Klima Service opsætter ni klimaanlæg for at komme dårligt indeklima til livs på Byskovskolen afd. Asgård.

Dansk Klima Service opsætter ni klimaanlæg for at komme dårligt indeklima til livs på Byskovskolen afd. Asgård. 8. oktober: Et 300 kilo tungt klimanlæg hængt op med to skruer i en spontplade falder ned og kvæster en lærer og rammer to elever.

9. oktober: Arbejdstilsynet besøger Byskovskolen afd. Asgård og giver Ringsted Kommune påbud om at udpege en sikkerhedskoordinator med frist 21. oktober.

Arbejdstilsynet besøger Byskovskolen afd. Asgård og giver Ringsted Kommune påbud om at udpege en sikkerhedskoordinator med frist 21. oktober. 14. oktober: Arbejdstilsynet afgør, at ansvaret for ulykken er delt mellem Ringsted Kommune og Dansk Klima Service. Ringsted Kommune skulle som bygherre stå for sikkerheden, mens Dansk Klima Service skulle have monteret anlægget korrekt.

Arbejdstilsynet afgør, at ansvaret for ulykken er delt mellem Ringsted Kommune og Dansk Klima Service. Ringsted Kommune skulle som bygherre stå for sikkerheden, mens Dansk Klima Service skulle have monteret anlægget korrekt. 15. oktober: Ringsted Kommune udpeger sikkerhedskoordinator.

Ringsted Kommune udpeger sikkerhedskoordinator. 21. oktober: Ringsted Kommune klager over Arbejdstilsynets afgørelse

Ringsted Kommune klager over Arbejdstilsynets afgørelse 22. oktober: Dansk Klima Service holder møde med Ringsted Kommune, der referer til kontraktens tavshedspligt og anbefaler entreprenøren ikke at udtale sig yderligere. Ifølge arbejdsmiljølovens § 37 skal "bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed".

- Det er en rettelse, der kom ind i 2010, fordi der var nogle udfordringer med at få styr på de mange forskellige aktører i en byggesag. Hvis man ikke får sagt, at det her en byggeplads med styr på sikkerheden, så har man ikke en jordisk chance for at lave nogle ordentlige løsninger. Man skal have en klokkeklar adgang til en sikkerhedsansvarlig, og det ansvar tilfalder til hver en tid bygherren, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri og tilføjer:

- Bygherren kan altså godt overdrage opgaven til entreprenøren, men ansvaret kan han ikke løbe fra.

Misvisende Det har tidligere været kommunens modargument, at man overdrog opgaven for sikkerhed til entreprenøren, hvilket ikke er i modstrid med arbejdsmiljøloven, men bare misvisende argumentation: Man kan nemlig godt overdrage opgaven, men ikke ansvaret.

- De kan godt udpege og overdrage ansvaret, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er ansvarlige. Det vil sige, at de stadig kan have ansvaret for, at det eksterne firma, der har udpeget en sikkerhedsrepræsentant, tjekker om arbejdet udføres ordentligt, siger advokat Jens Hessel, der ekspert i entrepriseret og partner i advokatfirmaet Ret&Råd og tilføjer:

- Det kan også være, at det er en myndighedsopgave og at det er en kommunal repræsentant, der skal møde på pladsen. Men når man delegerer, er man stadig ansvarlig, hvis sikkerheden svigter.

Redaktionen har flere gange forsøgt at få kontakt til Ringsted Kommune, men uden held.

relaterede artikler

Firma har fået mundkurv på af kommunen 22. oktober 2019 kl. 11:48

Kommune planter ansvar for skoleulykke hos firma 22. oktober 2019 kl. 10:09

Arbejdstilsynet efter voldsom skoleulykke: Her ligger ansvaret 22. oktober 2019 kl. 09:11