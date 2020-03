Ringsted Forsyning opfordrer borgere, der har fået beskadiget deres bil af bumpene på Anlægsvej, til at rette henvendelse til deres forsikringsselskab. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Efter tur over vejbump: Jacob vil sende værkstedsregning til kommunen

Jacob Pedersen fik beskadiget sin bil efter en tur henover de omdiskuterede vejbump på Anlægsvej. Nu vil han have Ringsted Kommune til at betale værkstedsregningen. 76 borgere har fået beskadiget deres bil, siger han.

Ringsted - 10. marts 2020 kl. 15:33 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En regning i omegnen af 3000 til 3500 kroner. Det er, hvad Jacob Pedersen forventer at få stukket i hånden, når hans bil vender tilbage fra en tur på værkstedet.

Årsagen er en undervognsskade, som skete, da Jacob Pedersen kørte over de meget omtalte vejbump på Anlægsvej.

Som DAGBLADET i sidste uge kunne berette, blev bumpene anlagt i forbindelse med, at Ringsted Forsyning lavede ledningsarbejde i området, med det formål at dæmme op for hurtig kørsel i 30 km/t-zonen.

På grund af vejret kunne bumpene ikke færdiggøres med en blød tilslutning, så i en periode stod kun 'kernen' af bumpene uden skiltning.

De er sidenhen blevet fjernet og erstattet af mobile bump, men vejbumpene nåede at skabe ravage i den tid, de lå der. Det gik blandt andet ud over Jacob Pedersen, der efterfølgende skrev et omdebatteret opslag på Facebook.

- Jeg har hørt fra 76 personer, der ligesom mig har fået skader på deres bil af bumpene på Anlægsvej, fortæller Jacob Pedersen til DAGBLADET.

Han vil nu have kommunen til at betale regningen. Men efter at have talt med både Ringsted Forsyning og Vej- og Ejendomscenteret føler han sig ikke hørt.

- Jeg synes, de bør vise sig som voksne og tage det ansvar, siger Jacob Pedersen.

Hos Ringsted Forsyning opfordrer man de borgere, der har fået skade på deres bil, til at rette henvendelse til deres forsikringsselskab.

- Har man et erstatningskrav, skal det gå gennem forsikringsselskabet. Det er proceduren, uanset hvilken type skade, der er tale om, siger direktør i Ringsted Forsyning, Janne Hansen.