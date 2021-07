Se billedserie Det var fra denne gangbro over Østre Ringvej, at der blev kastet træ fra. Gangbroen fører direkte hen til Kærehave Skov. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Efter trækast fra bro: Sådan blev gerningsmænd anholdt

Ringsted - 15. juli 2021 kl. 10:09 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi reagerede hurtigt natten til torsdag og fik klokken 01.42 sendt en hundepatrulje hen til den gangbro over Østre Ringvej ved Kærehave Skov i Ringsted, hvor to unge mænd havde lidt for meget gang i drengestregerne.

Det havde en lastbilchauffør oplevet på nærmeste hold, da der blev kastet et stykke træ fra gangbroen, da han kom kørende mod broen. Lastbilchaufføren måtte bremse op for at undgå at påkøre træet.

- Vi havde en hundepatrulje i området, og de fangede ret hurtigt to lokale unge mænd på henholdsvis 16 og 20 år. De har begge erkendt, at de har lavet de her ting, siger Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist.

Politiet fandt efter episoden med hjælp fra de medbragte hunde også selve træet, der var blevet kastet fra broen.

De to unge gerningsmænd blev taget med på stationen til afhøring. De er sigtet for et brud på straffelovens paragraf 252, som dækker forseelser, der kan bringe andres liv eller førlighed i fare.

Tip gerne politiet Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne høre fra folk, hvis de har oplevet noget lignende ske eller været vidne til kast fra gangbroer i området.

- Hvis der er andre, som har oplevet noget lignende, hvor de har måtte undvige eksempelvis eller er kørt over noget, så er det interessant i forhold til den her sag, for det kan have en sammenhæng. Det kan være sket flere gange, så det vil vi rigtigt gerne høre om, hvis nogen har oplevet det, siger Charlotte Tornquist.

En borger skriver i en kommentar på Dagbladet Ringsteds Facebookside, at han har oplevet noget lignende dagen før trækastet. Ifølge borgeren var der sat flasker op på kørebanen ved den samme gangbro.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på 114.