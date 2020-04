Nu får eleverne på Søholmskolen i Jystrup frisk luft i klasselokalerne, efter at Ringsted Byråd onsdag afsatte 1,5 millioner kroner til at installere ventilationsanlæg på skolen.

Efter påbud: Nu får skole frisk luft i lokalerne

Et enigt byråd besluttede onsdag aften at afsætte 1,5 millioner kroner til at installere ventilationsanlæg på Søholmskolen i Jystrup.

Det sker, efter at Arbejdstilsynet i 2018 gav Ringsted Kommune et påbud om at etablere mekanisk ventilation på skolen, der kan sikre frisk luft i klasselokalerne.

En række CO2-målinger i lokalerne havde nemlig vist for høje værdier på 2.407 og 1.259 ppm. Det er et lovkrav, at der maksimalt må være 1.000 ppm CO2 i et opholdslokale.