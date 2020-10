Efter møde i coronatid - nu reagerer lokalråd

I Hun blev selv overrasket over, da hun erfarede, at mødet var blevet afholdt.

Hun tilføjer, at hun ikke selv deltog i den omdiskuterede generalforsamling, da den blev afholdt den 22. april under nedlukningen af Danmark.

- Hverken jeg, Ann Brodersen (bestyrelsesmedlem. red.) eller suppleanten var til stede, så vi ved, at over halvdelen af bestyrelsen ikke var til stede, siger hun og tilføjer:

- Ved at Danmark var lukket ned, havde jeg og flere andre bestyrelsesmedlemmer den opfattelse, at der ikke blev holdt generalforsamling i lokalrådet.

Formand for lokalrådet har over for DAGBLADET Ringsted afvist at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.