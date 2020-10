Annika Kallsgaard Oth har brug for at komme sig efter coronasmitte. Foto: Jens Wollesen

Efter lukning af madbod: Madmor er selv blevet ramt

»Der ruller stadig test-svar ind i min indbakke... Jeg er dybt lykkelig for, at hverken frivillige eller gæster, er blevet smittet. Det er en kæmpe lettelse i dette corona-kaos, der har hersket i vores forening de sidste dage.« skriver hun.

Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad det kommer til at betyde for genåbningen, men jeg har brug for at komme mig. Vi snakker ikke om hospitalsindlæggelse, men jeg er virkelig syg, og jeg kan mærke, at dette kommer til at tage tid.