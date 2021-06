Efter lave smittetal: Det imponerende er jo, at vi faktisk har klaret pandemien

Se billedserie Da Danish Crown lukkede ned efter et stort smitteudbrud i juli sidste år, måtte Ringsted Kommune finde isolationspladser til de medarbejdere, der ikke kunne isolere sig hjemme. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 29. juni 2021 kl. 18:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

For et halvt år siden troede Kasper Sonne ikke rigtigt på, at han kunne få lov at fejre sin datters dimission fra gymnasiet i juni.

På det tidspunkt var vaccinationsnålen kun lige nået de første plejehjemsbeboere og smittetallet tårnhøjt i Ringsted og omegnskommunerne, så social- og sundhedsdirektøren i Ringsted Kommune var egentlig klar til at udskyde sommerens studenterfest til efteråret.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at langt størstedelen af samfundet var vaccineret her i slutningen af juni måned. Så på den måde er det jo gået langt over min forventning, siger Kasper Sonne og slår fast:

- Det er dejligt, at både folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne kan fejre deres sidste skoledag som planlagt.

Faldende smittetal Selv om det ikke er slut endnu, ligger Ringsted Kommune på et aktuelt incidental (smittede pr. 100.000 borger) på 20,1 og syv smittede borgere den sidste uge.

Pandemien ser ud til at løje af dag for dag i lyset af flere vaccinerede, høj testaktivitet og det gode sommervejrs udeliv.

Det glæder Kasper Sonne, der udover at være direktør i Ringsted Kommune også har været tovholder på kommunens beredskabsplan under coronapandemien.

- Vi lå på i gange så højt tal for et halvt år siden, og nu er vi nede på samme lave leje som i efteråret sidste år, hvor man også skal huske på, at testaktiviteten var lavere og mørketallet formentlig højere, siger Kasper Sonne og slår fast:

- Selv om det går i den rigtige retning, handler det stadig om at holde fast, til vi har opnået flokimmunitet.

Det uventede udbrud Da landets første store udbrud skete på slagteriet i Ringsted i slutningen af juli måned sidste år, var ingen forberedt på det.

Alligevel trækker Kasper Sonne udbruddet frem som godt eksempel på at have asfalteret, mens at have kørt.

- Der var ingen, der rigtigt vidste, hvad vi skulle gøre. Ringsted var sådan en slags øveplads, hvor man pludselig skulle øve sig på en ny beredskabssituation. Det tror jeg faktisk, at vi på mange måder har haft gavn af, fordi vi simpelthen kom stærkere og klogere ud af krisen, siger Kasper Sonne, der udover at bruge et hus i Jystrup måtte bede nabokommunerne om at skaffe flere isolationspladser til de smittede slagterimedarbejdere.

- I dag kunne vi sagtens klare den, men dengang måtte vi række ud efter hjælp, fordi der ikke lå klare aftaler om isolationsfaciliteter til de smittede, siger Kasper Sonne og slår fast:

- Det imponerende ved den her pandemi, er jo, at vi faktisk har klaret den. På papiret har det været en uløselig opgave at klare alene, men folk er virkelig rykket sammen i bussen.

Gode samarbejder Det er ikke bare nabokommunerne, han roser, men også samarbejderne med Region Sjælland, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis hjælp og retningslinjer kommunen har fulgt tæt ved smitteudbrud på plejecentre, daginstitutioner, skoler og bosted.

- Vi har rykket ud med mobile testenheder i samarbejde med regionen og lavet kampagner med boligselskaber med Styrelsen for Patientsikkerhed med vores opsøgende medarbejdere, siger han og konstaterer:

- Som kommune synes jeg, vi har reageret fint ved at reagere hurtigt på smitteudbrud og lukke ned og inddæmme igennem vores samarbejder.

Den flade struktur En ubehagelig, uvant og på alle måder usædvanlig situation er dog heller ikke kun blevet håndteret igennem ordrer oppefra: Kampen mod de høje smittetal og pludselige udbrud har udspillet sig igennem en tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, medarbejdere og borgere.

- Vi har en stærk organisation og offentlig sektor, som kan levere, når den skal. Mange af de ting, vi taler om i hverdagen, som vi ikke føler, vi kan få til at fungere, kan vi sagtens få til at ske, når situationen kræver det, siger Kasper Sonne, der mener, at coronapandemien har gjort kommunikationslinjen kortere blandt kommunens medarbejdere.

- Vi kan mere, når vi sænker paraderne lidt og som kommune står sammen om at løse problemet. Det er en vigtig læring jeg selv tager med mig videre, og det håber jeg også, mine medarbejdere gør.

Han mener, at krisesituationens hurtige eksekveringskraft kan smitte positivt af på tiden efter.

- Og så er der hjemmearbejdet, hvor vi virkelig har foretaget nogle kvantespring. Det har været muligt at opretholde stort set alle samfunds- og kommunefunktioner takket være internettet. Og det gælder også borgerne, hvor rigtigt mange samtaler er foregået online, siger Kasper Sonne, der håber, at hjemmearbejde og online møder og konsultationer får en fast plads i fremtidens arbejdslandsskab.

- Det er dog en stor ledelsesmæssig opgave at finde den rette balance mellem digitale redskaber og fysisk fremmøde. Vi skal må ikke glemme værdien i at mødes fysisk, bare fordi vi kan gøre alting online.

Kasper Sonne glæder sig over, at man både har kunne blive testet og vaccineret i Ringsted - og så er han ellers glad for at have sluppet for at skulle prioritere rækkefølgen af vaccinationsgrupper.

- Det har været en dødssvær prioritering, og jeg er glad for, at jeg »bare« har skulle kommunikere den og ikke lave den selv, siger Kasper Sonne.

Apropos kommunikation har direktøren også været glad for samarbejdet med pressen.

- I sådan nogle tider handler det om at viderebringe informationer, der kan skabe klarhed og tryghed i befolkningen. Det værste der kan ske, er kollektiv panik, og det er heldigvis blevet holdt nede igennem god kommunikation, lyder det fra direktøren, der ditto altid har taget telefonen, når man har ringet - ja, selv når man står til sin datters translokation. I juni vel at mærke.