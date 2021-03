Der skulle tælles kvadratmeter, før det stod klart, om det er ok at genåbne den 13. april.

Efter kvadratmetertælling: Sjællandsk center gør klar til åbning

Der har været i gang med lommeregneren i RingStedet i Ringsted for at finde ud, om centret nu er »lille nok« til at få lov at åbne den 13. april. Centret er nemlig ifølge de officielle kvadratmeteropgørelser over 16.000 kvadratmeter. Men efter en nærmere fintælling ser det sådan ud:

- Centret er under de magiske 15.000 kvadratmeter, så vi genåbner den 13. april. Vi har en biograf, der ikke må åbne, som rummer ret mange kvadratmeter, vi har nogle boksbutikker, der ligger uden for centergangen, og en restaurant Rustica, der heller ikke må åbne.

- Du kan stærkt regne med, at folk glæder sig til at åbne og komme tilbage.

Marketingafdelingen kan samtidig garantere, at det bliver et center i nye klæder, der venter kunderne.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi biografer overhovedet bliver nævnt igen og er på radaren, men jeg er alligevel skuffet over, at vi røg så langt tilbage i puljen. At vi bliver kastet i en pulje med al indendørs kulturliv er simpelthen for groft skåret op, siger biografdirektøren.